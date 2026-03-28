Xinbi’ye uygulanan İngiltere yaptırımları sonrası kripto bağlantıları kesildi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, son dönemde 2021 ile 2025 yılları arasında izinsiz kripto para transferlerinde 19,9 milyar dolar büyüklüğünde işlem yaptığı tespit edilen Xinbi adlı Çin merkezli dijital garanti platformunu, 26 Mart 2026’dan itibaren küresel kripto para ekosisteminden çıkardı. Bu adımla, Xinbi’nin İngiltere ile bağlantılı tüm varlıkları donduruldu ve ülkedeki finans kuruluşları, kripto şirketleri ve bireylerin platform ile işlem yapması yasaklandı.

Xinbi’ye yönelik yaptırımların kapsamı

İngiltere’nin uyguladığı yaptırım, Xinbi platformunun yalnızca kripto transferlerini değil, finansal ve ticari işlemler ile seyahat erişimini de tamamen durdurmayı kapsıyor. Bu kapsamda, Xinbi ile bağlantılı olduğu belirlenen bazı kişi ve şirketlerin de yaptırım listesine dahil edildiği açıklandı. Kararda, uluslararası mali ağlarda yer aldığı belirlenen Thet Li, #8 Park adlı Kamboçya’daki büyük ölçekli dolandırıcılık merkeziyle ilişkili Hu Xiaowei ile birlikte Legend Innovation şirketi ve yöneticisi Eang Soklim’in de ismi yer aldı. İsmi geçen kişi ve kuruluşların, Prince Group olarak bilinen ve Kamboçya’da faaliyet gösteren geniş bir ağa bağlı oldukları belirtiliyor. Prince Group, Asya’daki mal, finans ve hizmet sektörlerinde etkinliğiyle biliniyor.

Xinbi’nin varlıklarının dondurulmasıyla birlikte, İngiltere bağlantılı herhangi bir borsa, saklayıcı veya ödeme ağı üzerinden gerçekleşen kripto para transferleri derhal yasak kapsamına alındı. Düzenlemeye uymayan platformlar veya cüzdanlar hızla kara listeye alınacak.

Yaptırımı uygulamaya koyan İngiltere Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi, Xinbi’nin bu ağı üzerinden gerçekleştirilen geniş ölçekli dolandırıcılık ve kara para aklama girişimlerini hedef aldıklarını duyurdu. Blockchain analizleriyle bilinen Chainalysis’e göre, Xinbi’nin özellikle “Black U” adı verilen bir yapı üzerinden izinsiz işlem, OTC alım-satımları, sızdırılan veri tabanlarının satışları ve uydu donanım tedarikiyle dolandırıcılık merkezlerine altyapı sağladığı vurgulandı. Kamboçya’da yer alan #8 Park merkezinin, kaçak işçi kapasitesiyle Xinbi’ye ana finansman kaynağı sunduğu ifade ediliyor.

Yaptırımların zincir etkisi ve ek önlemler

Yaptırımlar açıklanmadan önce, FBI ve Tayland polisi tarafından ABD’yi hedef alan farklı dolandırıcılık çetelerine ait 580 milyon dolar değerinde kripto para da donduruldu. Bu operasyon, uluslararası alanda kripto destekli yasa dışı faaliyetlerle mücadelede eşgüdümlü hareket edildiğine işaret ediyor.

Xinbi ile bağlantılı finans ağları üzerinde çalışan Thet Li ve #8 Park’ın finansmanında etkili olan Hu Xiaowei üzerine odaklanan yaptırımlar, varlıkların izini sürmede kolluk kuvvetlerine yeni imkanlar sundu. Londra’daki Prince Group ağına bağlı mülklere de el konuldu. Bu gelişme, Prince Group lideri Chen Zhi’nin 2025 yılında yaptırıma tabi tutulmasından sonraki ikinci dalga olarak dikkat çekiyor. Geçmişte de 1 milyar sterlinin üzerinde varlığa el konulmuş, bunlar arasında Londra’da 100 milyon sterlinlik ofis binası bulunmuştu.

Xinbi, geçmişte yaşadığı kesintiler sonrasında SafeW ve XinbiPay gibi alternatif uygulamalara geçişle dayanıklılık göstermişti. Şimdi İngiltere’nin attığı son adım ve Chainalysis’in blokzincir üzerindeki izleme faaliyetleri, Xinbi’nin hangi platforma taşınırsa taşınsın izlerinin sürülmesi hedeflenerek tasarlandı.

Yaptırımın küresel etkisini artırmak amacıyla seyahat kuralına uyum gösteren borsaların, Xinbi ile bağlantılı yeni cüzdan kümelerini ve uygulama değişikliklerini titizlikle takip etmesi gerekecek. Xinbi’nin faaliyetlerini sürdürebilmek için göstermiş olduğu esnekliğe rağmen, yeni önlemlerle birlikte hareket alanı giderek daralıyor.

Tüm bu adımlar, uluslararası iş birliği kapsamında düzenleyici ve kolluk makamlarının kripto kaynaklı dolandırıcılıkla mücadelede baskıyı artırdığını ortaya koyuyor.