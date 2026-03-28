Kripto-Yapay Zeka

Yapay zeka destekli sistemler arbitraj piyasalarında avantaj sağlıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Otomatik sistemler kısa süreli fiyat uyumsuzluklarını hız avantajıyla değerlendirmeye başladı.
  • Yapay zeka ajanlarının yaygınlaşması piyasa davranışları üzerinde yeni tartışmalar doğurabilir.
  • Artan otomasyon bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki rekabet dengesini değiştirecek.
Piyasalarda ortaya çıkan kısa süreli fiyat uyumsuzluklarının yz destekli otomasyon tarafından değerlendirildiği görülüyor. Bu piyasalarda yeni bilgilerin fiyatlara yansımasındaki gecikmeler, hızlı işlem yapabilen sistemler için fırsat yaratıyor. İnsanların manuel olarak yakalaması zor olan bu aralıklar, algoritmaların etkinliğini artırıyor.

İçindekiler
1 Arbitraj fırsatları ve otomasyonun yükselişi
2 Yapay zeka ajanları ve piyasa etkisi tartışmaları

Arbitraj fırsatları ve otomasyonun yükselişi

Edge & Node CEO’su Rodrigo Coelho, otomatik sistemlerin yüzlerce piyasayı saniyeler içinde tarayabildiğini ve bu alanın giderek yapay zeka destekli araçlarla yapılabileceğini belirtti. Şirket, merkeziyetsiz veri altyapıları geliştiren bir teknoloji girişimi olarak blokzincir ekosisteminde faaliyet gösteriyor. Coelho’nun değerlendirmesi, özellikle kısa ömürlü fiyat boşluklarının manuel işlem yapan katılımcılar için giderek erişilmez hale geldiğine işaret ediyor.

Bu fırsatları yakalamak için binlerce piyasayı izlemek ve işlemleri neredeyse anında gerçekleştirmek gerekiyor, bu yüzden bu alan büyük ölçüde otomatik sistemlerin kontrolünde bulunuyor.

Bu tür arbitraj fırsatları yalnızca tek bir piyasada değil, ilişkili piyasalar arasında da ortaya çıkabiliyor. Yapılan bir akademik çalışmada Polymarket platformunda fiyat tutarsızlıklarının sık görüldüğü ve bu durumun arbitraj pozisyonları oluşturmayı mümkün kıldığı ortaya kondu. Araştırmacılar bu verimsizliklerden yaklaşık 40 milyon dolar civarında kazanç sağlandığını hesapladı.

Öte yandan, bu stratejilerin her zaman güvenilir olmadığı belirtiliyor. İşlem ücretlerinin artırılması ve sonuçların anında kesinleşmemesi gibi faktörler, bu fırsatların sürekliliğini sınırlayabiliyor. Buna rağmen otomasyonun rolü giderek artıyor.

Yapay zeka ajanları ve piyasa etkisi tartışmaları

Yapay zeka ajanlarının yaygınlaşması, yalnızca arbitraj değil, piyasa davranışları üzerinde de yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Coelho, yüksek sermayeye sahip oyuncuların belirli bir sonuca yüklü miktarda işlem yaparak piyasayı etkileyebildiğini, gelişmiş ajanların ise benzer etkileri daha geniş ölçekte uygulayabileceğini ifade etti.

Büyük bir sermaye havuzuna sahipseniz ve piyasa sığsa, tek tarafa yoğunlaşarak fiyatları etkileyebilirsiniz.

Edge & Node mühendisi Pranav Maheshwari de yapay zeka ajanlarının hızla geliştiğini ve bu sistemlerin giderek daha bağımsız hareket etmeye başladığını vurguladı. Maheshwari, mevcut durumda orta seviyede yeteneklere sahip ajanların bile önemli ölçüde otonom davranabildiğini, gelecekte ise daha güçlü sistemler için sınırlamalar gerekebileceğini dile getirdi.

Şu anda orta seviyede yeteneklere sahip ajanlara geniş yetkiler veriyoruz ve buna rağmen otonom hareket etmeye başladılar.

Tahmin piyasalarının popülerliği özellikle siyasi olaylar sırasında artış gösterdi. 2024 ABD seçimleri döneminde işlem hacminin zirveye yaklaşması, bu tür platformların geniş kitlelere ulaştığını ortaya koydu. Politika başlıklarının ardından spor ve kripto kategorileri en fazla ilgi gören alanlar arasında yer aldı.

Ticaret altyapısında da belirgin bir dönüşüm yaşanıyor. Geleneksel yürütme botlarının yerini, fırsatları gerçek zamanlı analiz edebilen yapay zeka destekli sistemler alıyor. LayerLens CEO’su Archie Chaudhury, bireysel kullanıcıların henüz doğrudan bu ajanları yaygın biçimde kullanmadığını, ancak otomasyon araçlarına olan ilginin arttığını ifade etti. LayerLens, veri analizi ve görselleştirme araçları geliştiren bir teknoloji şirketi olarak bu alanda çözümler sunuyor.

Bu gelişmelerle birlikte rekabetin doğası da değişiyor. Büyük kurumların halihazırda yapay zekayı aktif biçimde kullandığı, ancak bu kullanımın her zaman görünür olmadığı belirtiliyor. İşlem hızının belirleyici hale gelmesi, yapay zeka ve otomasyon kullanan sistemlere belirgin bir avantaj sağlıyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
