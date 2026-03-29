30 Mart – 1 Nisan haftası kripto paralarda önemli gelişmeler, takvim

  • Pazartesi günü Powell konuşacak (Harvard Üniversitesi Ekonomi İlkeleri Dersi, Harvard Üniversitesi, Cambridge, Massachusetts. Moderatörlü).
  • 6 Nisan Trump’ın yeni son tarihi olduğundan Pazar gününe kadar müzakerelere dair net adımlar görmemiz gerekiyor. 6 haftalık hedef süre de sona ereceğinden artık kırılma aşamasındayız.
  • Cuma günü işsizlik oranının aynı kalması bekleniyor. Tarım dışı istihdam için beklenti 55.000.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto paralar için haber akışının yoğun olacağı bir haftaya giriyoruz yani grafikler hareketlenecek. Üstelik uzun süredir dar aralıkta sıkışıp kalan Bitcoin’in önümüzdeki günlerde kırılma görme potansiyeli fazla. Peki önümüzdeki günlerde kripto paraları ilgilendiren hangi önemli gelişmeleri göreceğiz?

Bu hafta da İran gündemi kripto paraları yakından ilgilendirecek. ABD’nin Cuma, Cumartesi dönüş olacak tezi çelik fabrikası saldırısıyla boşa düştü. 6 Nisan Trump’ın yeni son tarihi olduğundan Pazar gününe kadar müzakerelere dair net adımlar görmemiz gerekiyor.

6 haftalık hedef süre de sona ereceğinden savaşın aylarca devam edip etmeyeceğini anlamak için bu haftanın karar dönemi olacağı söylenebilir. Pazartesi Powell’ın ekonomide güncele dair konulara değinme potansiyeli var hali hazırda CME FedWatch yıl sonuna doğru faiz artırımı olabileceğini gösteriyor ve en erken garanti faiz indirimi (%80+ ihtimal alabilen) 2027 8 Aralık toplantısında.

30 Mart Pazartesi

  • 17:30 Powell Konuşacak (Harvard Üniversitesi Ekonomi İlkeleri Dersi, Harvard Üniversitesi, Cambridge, Massachusetts. Moderatörlü)
  • 23:00 Fed/Williams
  • EthCC
  • SwissBorg Oylaması
  • Render Oylaması (Öneri Salad’ın 60.000 GPU’dan oluşan merkeziyetsiz ağını Render Network’e özel bir alt ağ olarak entegre etmeyi amaçlıyor.)

31 Mart Salı

  • 02:30 Japonya İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %2,7)
  • 17:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 88 Önceki: 91,2)
  • 17:00 ABD JOLTS (Beklenti: 6,87M Önceki: 6,946M)
  • 19:00 Fed’den Goolsbee
  • 22:00 Fed’den Barr Konuşacak
  • 23:15 Nike Kazanç Raporu
  • Qtum Bridged USDC Standardı
  • Mobil MMORPG Seal M Global, CROSS’ta yayınlanacak.
  • The Graph’da Horizon Tabanlı Subgraphs
  • Neo Vakfı, NF ve NGD mali raporlarını yayınlamayı planlıyor.

1 Nisan Çarşamba

  • 00:10 Fed/Bowman
  • 15:30 ABD Perakende Satışları (Aylık) (Beklenti: 0,4% Önceki: -0,2%)
  • 16:05 Fed/Musalem
  • 16:10 Fed/Barr
  • 16:45 ABD S&P İmalat PMI (Beklenti: 52,3 Önceki: 52,4)
  • SUI Kilit Açılışı (Arzın %1,10’u)
  • Qubic, Dogecoin madenciliğini ağına getiriyor.

2 Nisan Perşembe

  • 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 212K)
  • Pragma Cannes 2026 (AAVE, LINK, GNO, CELO)

3 Nisan Cuma

  • ABD Piyasaları Tatil
  • 10:00 Türkiye Enflasyon (Beklenti: 31,4% Önceki: 31,53%)
  • 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %4,4)
  • 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (Beklenti: 55K Önceki: -92K)
  • 15:30 ABD Ortalama Kazançları (Yıllık) (Beklenti ve Önceki: %3,8)
  • 16:45 ABD S&P Hizmet PMI Nihai (Beklenti ve Önceki: 51,1)
  • 17:00 Trump’ın 2027 Bütçe Talebi (Olası)
  • Kaia GP-21 Oylaması

5 Nisan Pazar

  • Celo Jovian Hardfork’u (Optimism’in Jovian hardfork’undan bazı özellikler verimlilik, uyumluluk için getiriliyor)
  • Ethena Kilit Açılışı (Arzın %2,65’i)

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
