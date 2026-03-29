ABD yatırımcıları kripto paraları tekrar aşağı yuvarlıyor

  • ABD yatırımcılarının tekrar iştahı kaçtığından Bitcoin 70 bin dolar altında kapanışlara devam edebilir.
  • ABD yatırımcılarının iştahsızlığı önemli bir sinyal ve negatiflik güçlenirken İran cephesinde işlerin daha da karışması kripto paraların geri kalanı için yıkıcı sonuçlar doğurabilir.
  • Poppe altcoinlerin toplam piyasa değerinin taban oluşturduğunu düşünüyor. Tüm iyimserliğine rağmen analist sıkıcı hareketin devamını öngörüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ETF kanalı yeniden satıcı konumuna geçti ve Bitcoin bugün 66.700 dolardan alıcı buluyor. Daha kötüsü bu sürecin sanıldığı kadar kısa sürmeyebileceği. 70 bin dolarda uzun süre oyalandıktan sonra tekrar kilit desteği kaybeden Bitcoin altcoinlerin daha derin dipleri test etmesini sağlayacak.

İçindekiler
1 Bitcoin ve ABD
2 Altcoinler ve Poppe

Bitcoin ve ABD

Güney Kore yatırımcılarının geçen sene piyasayı büyük ölçüde terk etmesinin ardından ABD yatırımcılarının piyasa üzerindeki etkisi arttı. 2025’in istendiği gibi geçmemesinin temel sebebi Asyalı yatırımcıların 2024 kadar faal olmayışıydı. Geçtiğimiz yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde büyük ölçüde ABD’li yatırımcılar da iştahını kaybetti.

Coinbase Premium Endeksi bize ABD yatırımcılarının global yatırımcıya göre ne denli iştahlı veya iştahsız olduğunu söylüyor. Maartunn tarafından paylaşılan aşağıdaki grafik BTC 70 bin doları aştığında endeksin pozitife döndüğünü ancak bir süredir piyasa zayıflığıyla buradaki negatifliğin aynı şekilde hareket ettiğini gösteriyor.

ABD yatırımcılarının iştahsızlığı önemli bir sinyal ve negatiflik güçlenirken İran cephesinde işlerin daha da karışması kripto paraların geri kalanı için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. ETF kanalındaki satışlar hem bu negatifliği besliyor hem de bu negatiflikle tetikleniyor.

6 Nisan son tarihine kadar İran’ın müzakere masasına oturduğunu resmen ilan etmesi ve ABD’nin önerdiği 1 aylık ateşkesin bu aşamada başlaması şart. Tam tersi senaryoda üç haneli petrol fiyatı ve birçok hammadde için arz sorununa neden olan Hürmüz Boğazı kapanışı ECB ile Fed’i yıl bitmeden faiz artırımlarına zorlayabilir. Bu da stagflasyon endişelerinin borsada daha büyük satışları tetiklemesine neden olur. Elbette borsadaki büyük satışlar da kriptoyu aşağı çeker.

Altcoinler ve Poppe

Fed’in bu yıl faiz indirimlerine devam etmesi umulurken yılın ilk çeyreği berbat biçimde sona erdi. Tarife iptalinden MSCI delist riskine kadar birçok sorunla başlayan 2026 İran saldırılarıyla kriptoyu boğmaya başladı. Michael Poppe halen iyimser. Analist altcoinlerin toplam piyasa değerinin bu seviyelerde dip oluşturduğunu yazdı.

Dip oluşsa da sıkıcı hareket devam edebilir. Ayrıca aşağıdaki değerlendirmenin sürekli iyimserlik pompalayan bir analistten çıktığı da unutulmamalı.

“Altcoinlerin toplam piyasa değeri şu anda bir taban oluşturuyor.

Konsolidasyon olması fena değil ve evet, bu konsolidasyon dip seviyelerin yeniden test edilmesine ya da hatta hafif bir düşüşe yol açabilir. Konsolidasyon olması fena değil ve evet, bu konsolidasyon dip seviyelerin yeniden test edilmesine ya da hatta hafif bir düşüşe yol açabilir.

Coşku geri dönmeden önce, uzun bir süre boyunca nispeten sıkıcı bir dönem yaşayacağımızı ve yavaş yavaş yukarı doğru tırmanışın devam edeceğini düşünüyorum. Coşku nereden geliyor? AI protokollerinden.”

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
