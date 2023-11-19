Yüzde 660 Arttı! Bu 3 Altcoin Dipten Döndü

Kripto para piyasalarındaki volatilite geçtiğimiz yıl iflaslarla ciddi anlamda artmıştı. Özellikle geçtiğimiz yıl bugünlerde. FTX borsası yaklaşık 1 yıl önce iflas ettiğinde yatırımcılar panikle satışa yöneldi. Ardından Bitcoin ve altcoinler için yeni dip seviyeler ortaya çıktı. Peki aradan geçen 1 yılda neler oldu?
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Eğer 1 yıl önce XRP Coin dibe giderken SOL Coin alsaydınız en büyük 30 kripto para arasında en iyi kazancı elde edebilirdiniz. FTX’in çöküşünden sonra Solana’nın fiyatı %50’den fazla düşerek 8,5 dolar bölgesine indi. Satışların başlıca nedeni FTX ve kardeş firması Alameda Research’ün elinde yaklaşık 55 milyon SOL bulunması ve bunların hızlıca satışa yöneleceği ihtimali.
Hatta aynı dönemde doğrulayıcıların devasa SOL Coin kilit açılışları da panik doğurmuştu. Fakat cesur davrananlar 1 yıl önce SOL Coin alarak yüzde 660’lık kazanç elde etti. Solana’nın kazançları büyük ölçüde, ABD’de Spot ETF onayına ilişkin beklentinin ardından geldi.
Üstelik FTX borsasının satışları büyük ölçüde tamamlandığı için yatırımcıların endişeleri de azaldı.
OKX kripto borsasının tokenı OKB, FTX fiyaskosundan en az etkilenen kripto paralar arasındaydı. Ancak geçtiğimiz yıl 17,2 dolara kadar düştü. Bu dibi değerlendirenlerse yüzde 275 oranında kazanç elde etti. Binance borsası üzerinde devam eden baskının OKB fiyatını dolaylı biçimde etkilediğini görmek gerekiyor.
Yüzde 40 düşüş yaşayan Chainlink (LINK) sonraki dönemde de zor günler yaşadı. Ancak RWA alanında attığı somut adımlar ve token faydasını artırma hamleleri başarıyı beraberinde getirdi. Son aylarda LINK fiyatının yükselmesine yardımcı olan faktörler şunlar var;
Eğer talep güçlü kalmaya devam ederse LINK Coin fiyatının yeni zirveler yapması mümkün. Ancak bu hafta BTC 38.000 dolar direncini aşamadığı için yatırımcılar altcoinlerde de iştahını kaybetti.