Yüzde 660 Arttı! Bu 3 Altcoin Dipten Döndü

Kripto para piyasalarındaki volatilite geçtiğimiz yıl iflaslarla ciddi anlamda artmıştı. Özellikle geçtiğimiz yıl bugünlerde. FTX borsası yaklaşık 1 yıl önce iflas ettiğinde yatırımcılar panikle satışa yöneldi. Ardından Bitcoin ve altcoinler için yeni dip seviyeler ortaya çıktı. Peki aradan geçen 1 yılda neler oldu?

Solana (SOL)

Eğer 1 yıl önce XRP Coin dibe giderken SOL Coin alsaydınız en büyük 30 kripto para arasında en iyi kazancı elde edebilirdiniz. FTX’in çöküşünden sonra Solana’nın fiyatı %50’den fazla düşerek 8,5 dolar bölgesine indi. Satışların başlıca nedeni FTX ve kardeş firması Alameda Research’ün elinde yaklaşık 55 milyon SOL bulunması ve bunların hızlıca satışa yöneleceği ihtimali.

Hatta aynı dönemde doğrulayıcıların devasa SOL Coin kilit açılışları da panik doğurmuştu. Fakat cesur davrananlar 1 yıl önce SOL Coin alarak yüzde 660’lık kazanç elde etti. Solana’nın kazançları büyük ölçüde, ABD’de Spot ETF onayına ilişkin beklentinin ardından geldi.

Üstelik FTX borsasının satışları büyük ölçüde tamamlandığı için yatırımcıların endişeleri de azaldı.

OKB Coin ve LINK Coin

OKX kripto borsasının tokenı OKB, FTX fiyaskosundan en az etkilenen kripto paralar arasındaydı. Ancak geçtiğimiz yıl 17,2 dolara kadar düştü. Bu dibi değerlendirenlerse yüzde 275 oranında kazanç elde etti. Binance borsası üzerinde devam eden baskının OKB fiyatını dolaylı biçimde etkilediğini görmek gerekiyor.

Yüzde 40 düşüş yaşayan Chainlink (LINK) sonraki dönemde de zor günler yaşadı. Ancak RWA alanında attığı somut adımlar ve token faydasını artırma hamleleri başarıyı beraberinde getirdi. Son aylarda LINK fiyatının yükselmesine yardımcı olan faktörler şunlar var;

CCIP

Swift testleri

Yeni rezerv kanıtı ürünü

Büyüyen stake havuzu ve LINK Coin’in işe yarar hale getirilmesi

Grayscale’in Chainlink tröstünün LINK’in spot fiyatına göre %170 primle işlem görüyor olması. Bu durum kurumsal talebi de yansıtıyor.

Eğer talep güçlü kalmaya devam ederse LINK Coin fiyatının yeni zirveler yapması mümkün. Ancak bu hafta BTC 38.000 dolar direncini aşamadığı için yatırımcılar altcoinlerde de iştahını kaybetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.