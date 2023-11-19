Ripple Yöneticisinden Gelecek Açıklaması! Güncel XRP Coin Grafiği Yorum

Piyasa değerine göre en büyük kripto paralar arasında olan XRP Coin yüksek volatilite günleri yaşadı ve şimdi duruldu. Fiyat 0,6 dolar desteğinde oyalanmaya devam ederken üst düzey Ripple yöneticisinde yeni bir video mesaj geldiğini gördük. Peki Ripple ve XRP Coin cephesinde son durum ne?

Ripple Geleceği

Ripple‘ın Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC) operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı James Wallis, kısa bir videoda CBDC‘lerin küresel finansal katılımı ilerletmedeki rolünü vurguladı. Bu yeni bir şey değil ancak yatırımcılara yaklaşan şeyi hatırlama noktasında önemli bir hamle. Hele ki piyasalarda yeniden güçlü yükseliş döneminin başladığına dair kanaat oluşurken çok daha önemlidir de diyebiliriz.

Wallis küresel finans sistemin daha fazla büyüyebilmesi için tabana yayılmanın gerektiğini ve bunun da dijital itibari para birimleriyle mümkün hale geleceğini savunuyor. Elbette Ripple’ın CBDC alanında verdiği yoğun mücadele bu anlatının kabul görüp başarıya ulaştığı senaryoda XRP Coin fiyatını da olumlu etkileyecek.

Wallis, CBDC’lerin geleneksel yöntemlere göre çok daha düşük maliyetle finansal hizmetler sunarak uygun maliyetli bir çözüm sağladığını ileri sürmekte ve bankalarla ilişkisi olmayan insanların ödemelerden hatta kredi hizmetlerinden yararlanabileceğini söylüyor.

Ripple CBDC alanında 20’den fazla merkez bankasıyla ortaklaşa çalışıyor ve Gürcistan’ın dijital lari projesinin ikinci aşaması için teknoloji ortağı rolünü üstlendi. Bhutan, Palau, Karadağ, Kolombiya ve Hong Kong’da CBDC çalışmalarının Ripple desteğiyle devam ettiğini biliyoruz. Aynı zamanda ABD’nin CBDC araştırmalarında da Ripple aktif rol alıyor.

XRP Coin Fiyat Yorumları

Takip edenler için şaşırtıcı olmayan bir düşüştü ve fiyat 0,65 dolarlık arz bölgesinin de altına indiği için paralel kanalın desteğine doğru çekiliyor. Eğer 0,6 dolar seviyesi kaybedilirse 0,578 ve 0,55 dolar destekleri de test edilebilir. Paralel kanalın orta alanına yükselen fiyat 0,75 dolardan ret yedi ve yükselişi devam ettiremedi.

BTC fiyatındaki dalgalanmaya ek olarak BlackRock’ın XRP ETF haberinin yalan çıkmasıyla tetiklenen dalgalanma şimdilik 0,6 dolar desteğini kıramadı. Kar satışları olası BTC toparlanmasında hızla tersine dönebilir bundan dolayı temkinli olmakta fayda var.