WLD Coin Neden Yükseliyor? Güncel Fiyat Tahminleri

OpenAI CEO’su Sam’in görevden alınmasıyla birlikte WLD Coin fiyatı hızlı bir düşüş sürecine girmişti. Ancak dipten döndü. Yapay zeka devindeki çalkantı sürerken işlerin tersine dönebileceğine dair bazı işaretler var. Bu durum WLD Coin fiyatını da etkileyebilir. Peki Sam Altman ve WLD Coin cephesinde son durum ne?

WLD Coin Neden Yükseliyor?

OpenAI yönetim kurulunun, CEO Sam Altman’ın görevine son vermesi gündeme bomba gibi düştü. Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı 19 Kasım tarihli bir haberine göre şirketin bazı yatırımcıları Altman’ı CEO olarak yeniden göreve getirmek amacıyla Microsoft ile görüşüyor. En büyük hissedar olan Microsoft eğer ikna olursa Mira Murati yerine tekrar göreve Sam gelebilir.

Görevden alındığı haberi bir blog gönderisiyle verilmişti. Burada Sam’i dürüst olmaktan uzak, samimiyetsiz gibi şeylerle tanımlayan yönetim kurulu herkesin bu hamlenin arkasındaki nedeni merak etmesini sağladı. Bu durum Sam’in büyük bir yanlış yapmış olabileceği fikrinin yayılmasını sağladı. Doğal olarak kurucusu olduğu Worldcoin projesinde de düşüş yönlü bir hareket gördük.

Şimdiyse fiyat tekrardan yükselişe geçti. Bazı kaynaklar mevcut yönetim kurulunun istifa etmesi halinde Sam’in yeniden göreve dönmeyi kabul edebileceğini söylüyor. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın da görevden alma kararını sürpriz olarak nitelendirmesi kafaları karıştıran başka bir nokta oldu. Son olarak birkaç saat önce Sam ekibini sevdiğini söylediği bir paylaşım yaptı. Bu da ekibin yönetime istifa baskısının artırdığına yorulabilir.

WLD Coin Yorum

Sam Altman görevine dönse de uzun vadede Worldcoin için düzenleyici baskı devam edecek ve bu fiyatın geleceğiyle ilgili önemli bir risk. Diğer tarafta kısa vadede fiyattaki dalgalanma devam edebilir. Dünyaya dijital kimlik getirmeyi amaçlayan Worldcoin projesi insanların az bir ücret (WLD Coin) karşılığında göz retinalarını tarıyor ve onlara kimlik veriyor.

Bu durum birçok AB ülkesinin karşılığı bir şey. Fiyatsa yazı hazırlandığı sırada 2,32 dolarda bulunuyor. Karar açıklandıktan sonra 24 saat içinde fiyat 1,8 dolara kadar düşmüştü. Ardından yüzde 30’a kadar yükseldi ancak halen 12 Kasım tarihindeki 2,6 dolarlık tepe noktasında uzakta.

Fiyat eğer 2,45 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse yeniden ATH yolculuğuna devam edebilir. Tersi durumda 1,98 dolar altı kapanışlar 1,84 ve 1,68 dolara kadar düşüş getirebilir.