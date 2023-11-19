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OpenAI Çalkalanıyor, Sam Altman Görevden Alındı ve Daha Fazlası Var

Özet

  • Sam Altman üstü kapalı suçlamalarla görevden alındı.
  • Altman'ın görevden alınmasının ardından yeni istifalar gelmeye başladı.
  • Hoskinson eski OpenAI CEO'sunu merkeziyetsiz LLM için çalışmaya çağırdı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:10
19 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Yapay zeka alanındaki coşku 2022 Kasım ayında OpenAI’nin GPT-3’ünün kullanıma açılmasıyla katlanarak arttı. Bugüne kadar çok sayıda kitaba, filme konu olan yapay zekanın elle tutulur bir şeye dönüşmesiyle bu alandaki potansiyel çok daha iyi anlaşıldı. Nvidia hisse fiyatından FET Coin gibi yapay zeka odaklı altcoinlere kadar birçok şeyde bunun sonuçlarını gördük.

OpenAI ve Görevden Almalar

Sam Altman’ın görevden alındığını son dakika olarak duyurmuştuk. Duyuru metninde oldukça yumuşatılmış ifadeler yer alıyordu. Sam, yönetim kuruluna karşı samimi olmamakla suçlanıyor ve detaya inilmeyen nedenlerden dolayı görevden alındığı söyleniyordu. 17 Kasım tarihindeki görev değişikliğinin ardından üç kıdemli araştırmacının yapay zeka şirketinden ayrıldığı bildirildi.

Mira Murati şu anda geçici CEO olarak görev yapıyor. Ancak bu kararının ardından sürpriz bir istifa dalgasının başladığına şahit olduk. OpenAI kurucu ortağı ve başkanı Greg Brockman saatler sonra görevinden ayrıldığını açıkladı. OpenAI’deki araştırma direktörü Jakub Pachocki, Aleksander Madry ve kıdemli araştırmacı Szymon Sidor da dahil olmak üzere üst düzey istifalar peşi sıra geldi.

İstifalar Devam Edecek

OpenAI’nin yönetim kurulu için sunum hazırlamaktan sorumlu Alex Cohen de sürpriz biçimde işten ayrılan isimlerden biriydi. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda bu kararın kendisi için sürpriz olduğunu ve Sam’in mesajıyla şirketten atıldığını söyledi.

“Kimse bana neden işten çıkarıldığımı söylemedi ama Sam bana “wtf” diye mesaj attı ve bir de baktım ki Slack ve Gmail’im devre dışı bırakılmış. Bahse girerim ki OpenAI çalışanlarının %40’ı şu anda yeni roller arıyor. Sam ve Greg insanların şirkete katılmasının en büyük nedenlerinden biriydi ve onlar olmadan orada kalacaklarına inanmıyorum”.

Worldcoin‘in kurucularından olan Sam Altman’ın görevden alındığının duyurulmasıyla WLD Coin ciddi düşüş yaşamıştı. Ancak ardından üst düzey isimlerin onun izini takip etmesiyle fiyat 1,8 dolar seviyesinden 2,25 doların üzerine çıktı.

Cardano kurucusu Hoskinson ise süreçten istifade Sam Altman’ı ekosistemin merkezi olmayan büyük dil modeline (LLM) katılmaya davet etti. Bir sonraki aşamada olacaklarsa merak konusu olmaya devam ediyor.

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