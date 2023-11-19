11 Milyon Dolarlık Altcoin Alımı İçin Harekete Geçtiler

Bitcoin fiyatı bugün sabit kalmaya devam ediyor ve 36.400 doların üzerinde kritik destek seviyesini koruyor. BTC için 36.000 dolar önemli bir dirençti ve şimdi desteğe dönüştü. Ancak altındaki kapanışlar 34.000 dolara kadar geri çekilme ihtimalini doğuracağından altcoin yatırımcıları tetikte. Bu tedirginliğin ortasında 1inch ekibi harekete geçti.

Ethereum (ETH) Balina

Ethereum‘un fiyatı BlackRock desteğiyle 2.000 doları aştı ama Bitcoin fiyatındaki yükselişin duraklaması can sıkıcıydı. Altcoin kralı için 2.000 dolar üzerindeki kapanışlar yeni zirvelere dair umutları besliyor olsa da 2.200 dolar seviyesi aşılamadığı ve BTC düştüğü için iyi haberlere rağmen kritik bölge kaybedildi.

1inch’in ekibi, yaklaşık 11 milyon dolar değerinde ETH almak için harekete geçti. 1inch’in ekibiyle ilişkili cüzdan 5 milyon USDT ve 5,9 milyon USDC’yi iki likidite pozisyonuna aktarmış ve 1.965 dolar ile 1.800 dolar arasında dağıtmış durumda. Fiyat taban seviye olan 1.800 dolara geldiğinde 11 milyon dolarlık alım tamamlanmış olacak.

11 milyon dolarlık net alım hali hazırda düşük hacimli piyasalarda oldukça ciddi bir talep. Bununla birlikte 1inch ekibinin böyle bir pozisyon alıyor oluşu orta vadede daha yüksek seviyelerin beklendiğine yorulabilir.

ETH Fiyat Tahmini

Belirli bir fiyat aralığında stratejik olarak alım emirleri vererek, fiyatı düştüğünde ETH için talep oluşturan ekip satış baskısını dengelemek için de böyle bir adım atıyor. Yani hem fiyatın düşüşünü yavaşlatıyor hem de birikim yapabiliyor. Fidelity ve BlackRock tarafından yapılan spot ETH ETF başvuruları henüz beklenen heyecanın oluşmasına yardımcı olmasa da gecikmeli yükselişleri unutmamalıyız.

BTC fiyatı Haziran ayında BlackRock hamlesinin ardından bir miktar toparlandı ancak daha yakın zamanda 38.000 doları test edebildi. ETH için de benzer bir durum söz konusu olacaksa Aralık ayı başında kayda değer bir hareket görebiliriz.

ETH fiyatı 1.978 doların altında kapanışlar yaptıkça 1.941 ve 1.905 dolara kadar satışlar devam edebilir. 9 Kasım yükseliş mumuyla gelen kazançların yarısı iade edildi. Destek bölgelerindeki uzun kuyruklar BTC dalgalanmasını yansıtıyor. Tersi senaryoda direnç üstü kapanışlar 2.140 dolar ve ardından 2.500 dolara kapı aralayabilir.