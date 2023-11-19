2021 Kripto Para Çöküşü Bilen Analistin 2023-2024 Yorumu

Geçmişte piyasaların önemli dönüm noktalarını doğru tahmin eden analistlerin yorumları gelecekte de dikkat çekiyor. Bu elbette onları kahin yapmaz ve yanılma ihtimalleri diğer analistlerden önemli ölçüde az da değildir. Peki 2021 yılındaki çöküşü önceden tahmin edebilen popüler analist bu yıl sonu ve 2024 için neler bekliyor?

Kripto Paralar 2023-2024 Yorum

2021’deki kripto çöküşünü doğru tahmin eden Dave the Wave yıllardır piyasalarla ilgili tahminlerde bulunuyor. Analiste göre haftalık momentum güçlü kaldığı için BTC yükselişi artan endişelerin ortasında devam edecek. Bitcoin fiyatı bu sırada 36.500 dolardan alıcı buluyor ve gün boyunca neredeyse sabit kaldı.

Dave the Wave, kısa vadeli dalgalanma ve yatırımcı endişesini pek umursamıyor onun iddialı tahminiyse piyasa döngüsünün tepe ve dip noktalarını tahmin etmeyi amaçlayan logaritmik büyüme kanallarının (LGC) grafiğiyle destekleniyor. Hatırlarsanız paramparça olan birkaç PlanB grafiğimiz vardı. 2022 yılında işe yaramaz hale gelen bu grafik 2022 son çeyreğinde insanlara geleceği gösterdiğini iddia ediyordu.

LGC’nin alt şeridini uzun vadeli Bitcoin sahipleri için “alım bölgesi” olarak adlandırıyor ki bu bölge fiyatın bulunduğu yer ve 2022’nin sonlarında dibi doğru bir şekilde işaretlemiş gibi göründüğünden beri de öyle. Analist X hesabından şunları yazdı;

“Kısa vadeli dalgalanmalar her zaman tahmin edilmesi en zor olanlardır. Bunun için kendinizi hazırlayın. Günlük momentum düşmüş olsa da, haftalık BTC momentumu hala yükselişte. Teknik olarak, fiyat hala LGC satın alma bölgesindeyken uzun vadeli yatırımcılar için yüksek seviyelere doğru bir hareket mümkün”.

Bitcoin ve Kripto Paralar

Gizemli analiste göre boğalar MACD göstergesi yükselişe işaret ettiği için kendinden emin biçimde yeni zirveleri hedefleyebilir. Trader ayrıca Bitcoin‘in potansiyel olarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru “sürdürülebilir” bir yolda olduğunu söylüyor. Analist aylık grafiği ele alıp sadece 1 ay içinde fiyatın ATH bölgesine ulaşma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

Peki ralli bu kadar hızlı mı olacak? Dave the Wave daha temkinli, istikrarlı ve yavaş bir yükselişten daha emin görünüyor.

“Burada ilgi çekici olan, daha öncekilerle karşılaştırıldığında, BTC‘nin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyelerini zorlamasının yalnızca bir ay sürmesi… Ve yine de fiyat geçen seferki gibi parabolik gitmiyor. Yani bu seviyelerde daha sürdürülebilir fiyatlar için tüm potansiyel mevcut.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.