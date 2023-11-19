Bitcoin Yükselişi Bitti Mi? Kripto Paraları ETF Kararının Ardından Ne Bekliyor?

Aylar süren sığ volatilite döneminin ardından Bitcoin özlenen günlerine döndü ve volatilite önemli ölçüde arttı. Bununla birlikte hacimlerde de toparlanma gördük. Kripto para yatırımcıları için geride bıraktığımız 1 aylık süreç oldukça iyi geçti. Ara düşüşler olsa da Bitcoin fiyatı birkaç ay öncesine göre aşırı iyimserlerin hayalini kurduğu 36.000 dolarda.

ETF ve Bitcoin Fiyatı

SEC eğer 12 başvuruyu birden bu hafta onaylasaydı bu gerçek bir sürpriz olurdu. Kripto para yatırımcılarının beklediği şey oldu ve düzenleyici kurum erteleme kararı verdi. Yıllardır gördüğümüz erteleme kararlarından farklı olarak içinde bulunduğumuz süreçte SEC ile gelişen iletişim dikkat çekiyor.

SEC, GlobalX’in ETF’sinin Cboe BZX Borsasında listelenmesini sağlayacak kural değişikliği için kamuoyu yorumlarını toplamaya başladı. Mevcut kararıyla SEC ilgili başvuruyu Şubat 2024 son tarih olacak şekilde uzun bir zaman çizelgesine oturttu. Bu arada trilyon dolarlık oyunculardan Franklin Templeton’ın başvurusuna ilişkin karar için son tarihi 1 Ocak 2024’e kadar uzadı. Her iki başvurunun da BlackRock hamlesinden sonra geldiğini görmüştük.

Kripto Paralar ve ETF Onayı

Peki ETF onayı geldiğinde her şey bir anda değişecek mi? Yaygın olan görüş kurumsal yatırımcıların bu alana daha kolay ve güvenli biçimde giriş yapacağı gerekçesiyle ilginin katlanacağı yönünde. Ancak JPMorgan analistleri Kanada ve Avrupa’daki benzer ETF’lerin piyasaya sürüldüklerinden bu yana devasa ilgi çekemediğini söyledi.

JPMorgan analistleri, özellikle FTX skandalının ardından ABD’li kanun yapıcıların kripto düzenlemelerine yaklaşımında bir değişiklik beklemiyor. Bu da kurumsal yatırımcı segmenti için soru işareti.

“ABD kripto endüstrisi düzenlemeleri hala beklemede ve ABD’li kanun yapıcıların, özellikle FTX dolandırıcılığının anıları hala tazeyken devam eden davaların ortasında ılımlı bir yaklaşım benimsemeyebilir”.

Bitcoin fiyatı 36.500 dolardan alıcı buluyor. Perşembe günün 77 dolara kadar düşen petrol fiyatı yeniden 80 doları aştı ve bu enflasyonla mücadele için iyi değil. Önümüzdeki 6 aylık süreç kripto para ETF onayları/retleri, Fed politikasındaki dönüm noktasının aşılması gibi önemli olaylara gebe. Bu da kripto paralarda aşağı veya yukarı yönlü ancak yüksek volatilite göreceğimi anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.