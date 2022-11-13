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Yüzde 50 Yükseldi! Binance CZ Bu Altcoini Coşturdu!

Binance CEO'su bugünlerde kripto para piyasalarını etkileyen birçok önemli açıklama yaptı.
12:20
13 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından artık daha büyük olan kripto para borsası Binance’ın CEO’su CZ yaptığı paylaşımlarla bir kripto paraya ralli yaptırıyor. Fiyatı tüm piyasa düşerken bile yüzde 50’nin üzerinde arttı. Özellikle FTX borsasının iflasıyla artan güvensizlik yatırımcıları mülkiyeti sahibine ait cüzdanları kullanmaya itiyor.

TWT Neden Yükseliyor

Dünden beri Binance CEO’su CZ, şirketi tarafından satın aldığı TrustWallet hakkında paylaşımlar yapıyor. İnsanların parasını Binance yerine mülkiyeti kendilerine ait olacak şekilde TrustWallet gibi alternatiflerde de tutabileceğini söylüyor. Binance hali hazırda en büyük merkezi kripto para platformu ancak DeFi alanında da ciddi yatırımları bulunuyor. Kripto devinin FTX’in iflasıyla birlikte topluluğu merkezi olmayan finans ve araçlarına yönlendirmesi enteresan. Trust Wallet Token son 24 saatte yaklaşık %50 yükseldi.

Bugün CZ, yatırımcıların merkezi borsalara güvenini kıran kritik bir açıklama yaptı. Birkaç cümleyle 3 kripto para borsasını birden hedef aldı. Cryptocom’un Gate’e hatalı transferine dikkat çekti ve bunun şüpheli olduğunu söyledi. FTT Token yatırma işlemlerinin askıya alındığını söylediği paylaşımda ise GALA’ya dikkat çekerek Huobi borsasını hedef aldı.

Kripto Paraların 2008 Krizi

Anlaşılan Binance CEO’su geleneksel finans siteminin yaşadığı 2008 krizinin kripto paralar için gerçekleşmeye başladığı konusunda ciddi. İlerleyen günlerde Cryptocom, Gate ve Huobi gibi borsaların CZ tarafından daha fazla hedef alınması FTX’in yaşadığına benzer bir “bankrun” sürecini başlatabilir. Yatırımcılara merkeziyetsiz cüzdan sistemini tavsiye eden CZ kendi borsası dahil risk gören yatırımcıları bu alana davet ediyor.

Kripto para yatırımcıları önümüzdeki dönemde DeFi platformlarının daha fazla parladığını görebilir. Nitekim dYdX birkaç gün içinde 2 doların üzerine yeniden çıktı ve TWT Token fiyatındaki artış alternatif projelere kullanıcı getirebilecek gibi görünüyor. CoinTürk üzerinden merkezi olmayan cüzdanlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Trust Wallet, Coinbase Wallet, MetaMask ve Phantom gibi alternatifler en azından uzun vadeli yatırım planlayan kullanıcılar için güvenli liman olabilir.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.700 dolar seviyesinde bulunuyor. Altcoinler ise yeniden BTC’nin 15.500 dolara düştüğü günkü seviyelerine hareket ediyor.

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