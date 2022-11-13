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Terra (LUNA) olayının ardından FTX çöküşü bardağı dolduran son damla olabilir. Yatırımcılar kararı bekliyor. Birkaç ay önce Terra iflas ettiğinde Hazine Bakanı Yellen ve diğerleri kripto para endüstrisinin acil olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bugün yine aynı şeyler tekrar ediyor. FTX olayının gerçek bir regülasyona ihtiyacı vurguladığını söyleyen yetkililer halen net bir adım atabilmiş değil.

Kripto Paralarda SEC Fiyaskosu

Gary Gensler yine çuvalladı. Kurumunun yatırımcıları Terra ve Celsius konusunda uyarmamasının ardından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı burnunun dibinde daha büyük bir fiyaskonun yaşanmasına izin verdi. Elbette bu hafta 30 milyar dolarlık FTX imparatorluğunun bir iskambil kâğıdından ev olduğunun ve “altın çocuk” olarak görülen kurucusu Sam Bankman-Fried’in çöküşünden bahsediyoruz.

Adil olmak gerekirse, SBF tarafından kandırılan tek kişi Gensler değildi. Neredeyse herkes kriptonun tehlikeli itibarından sıyrılıp ana akım finans sisteminin bir parçası olarak ortaya çıkması için tam da ihtiyaç duyduğu kurtarıcı olduğu yönündeki anlatıya kandı. Sorun şu ki, Gensler sadece suçu tespit etmekte başarısız olmakla kalmadı, SBF’ye düzenleyici bir hendek kazandıracak ve onu ABD kripto piyasasının kralı yapacak bir yasama stratejisine uymaya hazır görünüyordu.

SEC Başkanı İstifa Eder Mi?

Washington’daki uzmanlara göre, SBF’nin bu yaz BlockFi‘nin kontrolünü ele geçirme kararının ardında yatan neden, sorunlu kripto kredi kuruluşunun SEC ile yakın zamanda vardığı uzlaşmadan faydalanmaktı. Bu arada FTX’in yakın zamanda menkul kıymetler borsası IEX (Flash Boys’un şöhreti) ile kurduğu bağlantı da SBF’nin imparatorluğunun ABD düzenleyici şemsiyesi altına girmesine yardımcı olacaktı. Tüm bunlar, FTX’in ABD pazarına sahip olmasını sağlarken, şirket Binance gibi rakiplerin yanı sıra gelişmekte olan DeFi sektörünü de çökertecek yasalar için lobicilik faaliyetlerini sürdürdü.

Bahsi geçen DeFi yasası tüm protokollerin arayüzüne bir KYC doğrulamasını zorunlu kılıyordu. Örneğin PancakeSwap üzerinde bir işlem yapmadan önce kimliğinizi teyit etmeniz gerekecek. Veya en azından SBF tarafından desteklenen tasarı bunu söylüyordu. Sorun şu ki kötü niyetli DeFi kullanıcılar yeterli kod bilgisine sahip ve onların arayüz ile işlem yapmadığını bilmeyen yok.

Temsilciler Meclisi’nin önde gelen üyelerinden Tom Emmer şunları söyledi;

“@GaryGensler medyaya koşarken, ofisime gelen raporlar SBF ve FTX’in düzenleyici bir tekel elde etmek için yasal boşluklar üzerinde çalışmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor”.

Hillary Clinton’ın eski kampanya finansmanı başkanı olan Gensler, FTX adına nüfuzunu kullanmaya istekli olabilecek tek önde gelen Demokrat değil elbette. Hatırlayacağınız üzere SBF, Başkan Joe Biden’ın en büyük bağışçılarından biriydi ve her ikisi de Stanford’da hukuk profesörü olan anne ve babasının da partiyle bağları var. Annesi Barbara Fried, Demokratlar için Silikon Vadisi’nden para toplanmasına yardımcı olan Mind the Gap adlı bir grubu yönetirken, babası Joseph Bankman da güçlü Senatör Elizabeth Warren (D-Mass) için vergi yasası taslağı hazırladı. SBF’nin bu siyasi bağları kendi yararına kullanmaya çalıştığını düşünmek zor değil.

Tüm bunlar SBF, Gensler ve Demokrat Parti’deki diğer üst düzey yöneticilerin oturup kripto endüstrisini FTX’e devretmek için açık bir plan yaptıkları anlamına gelmiyor. Bu çok fazla vahşi bir komplo teorisi kokuyor. Bununla birlikte, Gensler’in en son kripto krizini ele almak için daha fazla para ve güç için çığlık attığı bir zamanda, şüphecilerin FTX’i neden ilk etapta durduramadığını ve yüksek yerlerde başka birinin bu fiyaskoyu sağlamada bir rolü olup olmadığını sormaları için iyi bir zaman olacaktır.

Peki SEC Başkanı Gensler istifa eder mi? Tüm bu iddiaların daha yüksek sesle dillendirilmesi süreci hızlandırabilir ancak şimdilik buna işaret eden bir gelişme yok. Kripto para yatırımcıları özellikle altcoinlere karşı toplu kayıtsız menkul kıymet davasının yakın olduğu endişesini taşıyor. Peki Gensler’in yerine gelecek isim kripto dostu mu olacak? Bu belirsiz, ancak Gensler’in en azından Bitcoin’e karşı dostça bir tavır sergilediği birçok kez görüldü. XRP davasının bu istifa ise ciddi bir kayıp/kazanım yaşaması beklenmiyor.