Popüler kripto para analisti iki DeFi altcoin için takipçilerini uyardı. Bu altcoinler güçlü fiyatlama yapabilir.

Popüler kripto para analisti Ethereum (ETH) üzerine inşa edilmiş bir DeFi altcoinin büyük bir toparlanma yaşayacağını düşünüyor. Takma adı Credible olan analist 360.000 takipçisine Ethereum tabanlı bir altcoinin ralliye başlayabileceğini söyledi. Peki bu altcoin hangisi ve kısa vadede kaç dolarlık bir hareket bekleniyor?

Curve Finance (CRV) Yorum

Curve, yazı hazırlandığı sırada 2,87 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Credible, bu altcoinin yakın zamanda 4-5 dolar aralığına ulaşmasını bekliyor. Credible, daha önce yaptığı analizlerde BTC’nin 40.000 dolar seviyesini ziyaret ederek yeniden yükselişini devam ettirebileceğini düşünmüştü. Bu senaryoda CRV’nin mevcut seviyesinin daha altında bir dip yaparak 5 dolar hedefine bu şekilde odaklanması mümkün olabilir.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 45.850 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor.

Convex Finance (CVX)

Convex, Curve Finance borsasında likidite sağlayıcılarını ve CRV stakerlarını ödüllendirir. CVX, Curve’nin likidite havuzu kazançlarından bir pay almak için Convex Finance‘e yatırılabilir.

“40 dolarlık direnç testi devam etmeden önce burada biraz geri çekilme görebilir. 20 ve 30 dolar aralığında düşüşler satın alma fırsatıdır. Bu turda Bribes/incentives (teşvikler) de vlCVX başına 0,80 dolar civarında geliyor. Sadece iki hafta önce olan son turun neredeyse 2 katıdır”.

CVX yazı hazırlandığı sırada 36,3 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Popüler analistler tarafından paylaşılan bu fiyat hedefleri her zaman başarılı olmaz. Hatta çoğu zaman başarısız olduğu tecrübe edilmiştir. Kripto para piyasalarında fiyat hareketlerini kesin olarak tahmin edebileceğiniz bir metrik bulunmamaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı, Credible dahil tüm analistlerin ve yorumcuların tahminlerini varsayım olarak ele almalısınız. Net bir biçimde bu hedeflerin gerçekleşeceğine inanarak yaptığınız yatırımlardan ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Kendi araştırma ve değerlendirmenizi yaparak yüksek volatiliteye maruz kalacağınızı bilmeniz gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.