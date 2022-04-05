Almanya'nın artık 25 milyon dolar değerinde Bitcoin'i var.

Kripto paraların küresel ölçekte yaygınlaşmasıyla birlikte devletlerin elindeki kripto varlıklar da artıyor. Bunların tamamı ele geçirilen suç gelirlerini temsil ediyor. Alman yetkililer Salı günü, polisin 25 milyon dolardan fazla Bitcoin’e el koyduğu bir operasyonda Rus dark web marketi Hydra’yı kapattıklarını söyledi.

Almanya ve Bitcoin

Almanya Federal Kriminal Polis Dairesi ve Frankfurt Savcılığı siber suçla mücadele dairesi, bir dark web pazarı olan Hydra‘nın “sunucu altyapısını” kapattıklarını belirten bir bildiri yayınladı. Alman kolluk kuvvetleri, aşağıdaki açıklamayı paylaştı.

“Diğer şeylerin yanı sıra, internette suç ticaret platformlarının ticari faaliyeti, ticari satın alma, yetkisiz satın alma, izinsiz uyuşturucu satışı ve ticari kara para aklama için fırsat verme şüphesi var”.

Yetkililer, ABD makamlarının Ağustos 2021’den bu yana Hydra soruşturmasına dahil olduğunu da söyledi.

Deep Web ve Kripto Paralar

Yasadışı pazaryeri, en az 2015’ten beri Tor ağı üzerinden erişilebilen Rusça bir Darknet platformuydu. Odak noktaları yasadışı narkotik ticaretiydi. Ayrıca, dünya çapında casusluk yapılan veriler, sahte belgeler ve dijital hizmetler Hydra üzerinden karlı bir şekilde sunuldu.

Alman makamlarına göre, pazarda yaklaşık 17 milyon müşteri ve çeşitli şeyler satan 19.000’den fazla hesap vardı. Baskın ayrıca, kullanıcıların kötü niyetli fonların kaynağını gizlemesine izin veren iyi bilinen bir kripto para birimi mikseri olan Bitcoin Bank Mixer‘ın kaldırılmasını da içeriyordu.

Blockchain analiz firması Elliptic, bir blog yazısında Hydra’nın deep webte faaliyet gösteren en büyük pazar olduğunu ve Aralık 2015’te faaliyete geçmesinden bu yana Bitcoin işlemlerinde 5 milyar dolardan fazla hacim oluşturduğunu söyledi.

Elliptic, pazarın 2022 için şimdiden 424 milyon dolardan fazla hacme ulaştığını açıkladı. Blockchain analiz şirketi ayrıca, 88 işlemde 543,3 BTC’nin transfer edildiğini tespit ederek, Alman makamları tarafından yaklaşık 25 milyon dolara el konulduğunu doğruladı.

Elliptic, 2017’de kapatılan Rus Anonim Pazar Yeri’ne (RAMP) atıfta bulunarak, “Hydra, 2017’de önemli bir rakibinin kapanmasının ardından hızla Rus dilinde en önde gelen darknet pazarı haline geldi” dedi. Platform üzerinden uyuşturucu, sahte belgeler ve kredi kartı bilgileri satılıyordu. Ürünler Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Kazakistan gibi birçok ülkedeki kullanıcılar tarafından alınıp satıldı.

Elliptic, pazar yerinin, Bitfinex‘in 5,2 milyar dolarlık hackinin arkasındaki bazı kişiler tarafından çalınan paralarını aklamak için kullanıldığını da söyledi. Hydra’nın ana sayfası şimdi Alman makamlarından platformun ele geçirildiğini söyleyen bir mesaj yer alıyor.

Moscow Times, Hydra’nın yöneticilerinin ve geliştiricilerinin çoğunun Rusya’da olduğunu bildirdi. Alman yetkililer ise herhangi bir tutuklama detayı paylaşmadı.