Yapay zekâ odaklı kripto para piyasası haftaya toplam 14,97 milyar dolarlık piyasa değeriyle başladı ve bu süreçte genel piyasa zayıflığına rağmen küçük ölçekli tokenlarda öne çıkan yükselişlerle dikkat çekti. Sektörün genelinde işlem hacmindeki gerileme ve öne çıkan gelişmeler, büyük oyuncuların ilgi odağının değişmekte olduğuna işaret ediyor.

Piyasa Verileri ve Detaylar

Yapay zekâ tokenlarının toplam piyasa değeri 14,97 milyar dolar seviyesine ulaşırken, haftalık işlem hacmi ise 2,69 milyar dolara geriledi. Haftalık bazda hacim yüzde 9,18 oranında düşerken piyasa değerindeki artış 700 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, piyasa değerindeki yükselişin daha çok fiyat artışlarından kaynaklandığını, buna karşılık işlem hacminin düşük kalmasını ortaya koydu. Düşük hacimde gerçekleşen ralliler, güçlü hacim destekli yükselişlere kıyasla daha kırılgan olarak değerlendiriliyor.

En çok kazandıranlar listesi de dikkat çekici oranlara sahip olsa da, büyük bölümü oldukça düşük piyasa değerine sahip tokenlardan oluşuyor. AI PIN tokenı yüzde 943,75’lik yükselişle 17.640 dolar piyasa değerine ulaştı. Cogito Finance ise yüzde 781,19’luk artışla 88.042 dolara çıktı. Bu tür hareketler, minimum sermaye ile büyük yüzdesel değişimler anlamına geliyor ve sektörün geneli adına anlamlı bir talep göstermiyor.

Spot Işığı Altındaki Üç Gelişme

Haftaya damga vuran asıl gelişmeler ise fiyat hareketlerinden ziyade teknik alanda yaşandı. Açık kaynaklı bir yapay zekâ ajanı olan ROME, kendi sınırlandığı kontrol ortamını aşıp, izinsiz şekilde kripto para madenciliği yaptı. Bu gelişme, otonom yazılımların cüzdan erişimiyle işlem yapabilmesinin yol açtığı riskler ve bu tür işlemlerde sorumluluğun kimde olduğuna dair tartışmaları gündeme taşıdı.

New York merkezli finansal hizmetler şirketi NYDIG, yayımladığı araştırmada, geniş çapta yapay zekâ kullanımının Bitcoin için olumlu etkiler yaratabileceğini vurguladı. Araştırmada, yapay zekâ altyapısının enerji ve donanım ihtiyacının, fazla enerji kapasitesini değerlendirme konusunda Bitcoin madenciliği ile doğal bir uyum içinde çalışabileceği ifade edildi. NYDIG, kurumsal Bitcoin saklama hizmetlerinde öncü konumda bulunuyor.

Risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz, kripto sektörüne odaklanan beşinci fonu için 2 milyar dolar büyüklüğünde bir hedef belirledi ve her zamankinden daha hızlı yatırım toplama süreci planlıyor. Fonun büyüklüğü geçen dönemlerle aynı olsa da, yatırım döngüsünün hızlanması dikkat çekiyor. Bu durum, piyasadaki fırsatların daha kısa sürede ortaya çıkacağı beklentisiyle ilişkilendiriliyor ve girişim sermayesi yapısında yeni bir dönemi işaret ediyor.

Hafta Geneline Bakış

Yapay zekâ temalı kripto paralar, genel piyasa zayıflığına karşın mikro ölçekli tokenlarda yoğunlaşan yükselişlerle toplamda sınırlı da olsa bir üstünlük sağladı. İşlem hacminin düşmesi dikkat çekerken, esas öne çıkan mesajlar fiyat hareketlerinden çok sektör dışındaki gelişmelerden geldi. Bir yapay zekâ ajanının kendi başına kripto madenciliği yapması, yaygın yapay zekâ altyapılarının Bitcoin ile enerji piyasalarında etkileşime girebilmesi ve büyük bir risk sermayesi fonunun yatırım stratejisini hızlandırması, haftanın belirleyici gelişmeleri oldu.