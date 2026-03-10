Kurumsal Sermaye Akışında Bitcoin ETF’leri Dikkat Çekiyor

Kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara yönelik hareketleri, son günlerde spot ETF’lerde gözlemlenen önemli yön değişimleriyle dikkat çekiyor. Bir günlük ETF akış verisi, kurumsal fonların ağırlıklı olarak Bitcoin’e yönelirken diğer altcoin pozisyonlarını azalttığını ortaya koydu. Bu tablo, haftalık raporlarda da benzer şekilde izlenen bir eğilimin devamı niteliğini taşıyor.

Spot ETF’lerde Günlük Akış Rakamları

ABD piyasalarında spot kripto ETF’lerine toplam giriş miktarı 9 Mart tarihinde 97,19 milyon dolar civarında kaydedildi. Bitcoin ETF’lerinde ise 167,10 milyon dolarlık girişle toplamda 2.530 BTC alımı gerçekleşti. Bu yüksek giriş miktarı, günün genel bilançosunun pozitif olmasını sağladı. Buna karşılık Ethereum ETF’lerinde 51,30 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, toplamda 26.498 ETH satıldı. Aynı gün Solana ETF’lerinden 2,5 milyon dolar, XRP ETF’lerinden ise 18,11 milyon dolar tutarında çıkış görüldü. Chainlink ETF’si ise 2 milyon dolarlık girişle istisnai bir tablo çizdi. Dogecoin, Litecoin, Avalanche, Hbar ve Polkadot ETF’leri ise herhangi bir akış kaydetmedi.

BlackRock’tan Belirgin Stratejik Adım

Dünyanın en büyük ETF sağlayıcısı BlackRock, aynı gün içinde 1.660 BTC satın alarak portföyüne yaklaşık 109,95 milyon dolarlık Bitcoin ekledi. Buna karşılık 28.461 ETH’yi elden çıkararak 55,10 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi. Şirket, hem Bitcoin almak hem de Ethereum satmak suretiyle net bir yön tercihi sergiledi. BlackRock’ın Bitcoin ETF ekosisteminde baskın bir alıcı pozisyonunda olduğu, haftalık CoinShares raporlarında da gözlemlenen bir durum olarak öne çıkıyor. Tek bir günün verisi uzun vadeli trend oluşturmak için yeterli olmasa da, bu hareket mevcut eğilime paralel bir örnek oldu.

Fidelity’nin Zıt Yöndeki Pozisyonu

Fidelity ise aynı gün 912 BTC (60,10 milyon dolar) ve 8.368 ETH (16,20 milyon dolar) alımı yaparak farklı bir strateji izledi. BlackRock’ın aksine Ethereum pozisyonunu da artıran Fidelity, iki büyük ETF sağlayıcısının aynı gün içerisinde Ethereum konusunda ters yönde hareket ettiğini gösterdi. Grayscale ise 6.922 ETH’lik (13,40 milyon dolar) satışa devam ederek, genellikle yatırımcıların daha düşük ücretli ürünlere geçiş tercihlerini yansıttı.

Günlük ETF akış verileri, kurumsal hareketlerin yüksek doğrulukla izlenmesini sağlarken, bu işlemlerin arkasında hangi motivasyonların yattığı konusunda doğrudan bir açıklama sunmuyor. Özellikle BlackRock’ın 9 Mart’ta Ethereum satması, müşteri talepleri, taktiksel portföy yeniden dengesi ya da stratejik bir değişimle ilişkili olabilir. Buradaki veriler sadece oluşan tabloyu gösteriyor.

Bununla birlikte, günlük akışlarda ortaya çıkan yön, hafta bazındaki eğilimlerle de uyumlu görünüyor. Bitcoin ETF’lerine net kurumsal giriş öne çıkarken, Ethereum, XRP ve Solana ETF’lerinde satışlar belirginleşiyor. Chainlink dışındaki altcoin ETF’lerinde ise işlem hacmi sıfıra yakın seyrediyor. Kurumsal ürün seviyesinde fonların Bitcoin’de toplanması, geçici bir dalgalanmadan öte, son dönemde düzenli tekrarlanan bir yapı olarak öne çıkıyor.