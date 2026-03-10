AMINA, AB’nin DLT Düzenlemeli Blokzincir Platformu 21X’e Katıldı

İsviçre merkezli kripto bankası AMINA, Avrupa Birliği’nin DLT Pilot Rejimine tabi olan ve tamamen düzenlenmiş ilk blokzincir tabanlı menkul kıymet platformu 21X’in ilk düzenlenmiş banka katılımcısı oldu. AMINA, uluslararası yatırımcılar için kurumsal düzeyde saklama ve banka altyapısı sunan, blockchain teknolojisi alanında uzmanlaşmış bir kurum olarak biliniyor.

21X ve Teknolojik Altyapısı

21X, AB mevzuatı çerçevesinde kurulan ve dağıtık defter teknolojisiyle çalışan bir ticaret ve takas sistemi olarak faaliyet gösteriyor. DLT Pilot Rejimi, blokzincir tabanlı finansal piyasa altyapısının gerçek denetim altında test edilmesine imkân sağlamak için oluşturuldu ve bu sayede sektör, düzenleyici belirsizliklerden uzak şekilde ilerleyebiliyor. Platform, Polygon ve Stellar blokzincirleri üzerinde çalışırken, Chainlink, Circle ve SBI Digital Markets gibi şirketler akıllı sözleşme eşleştirme ile takas altyapısı sağlıyor. İhraç katmanında Tokeny kullanılırken, AMINA platformun kurumlara yönelik ana saklama, banka ve varlık yönetimi kanalını oluşturuyor. Böylece hem devlet tahvilleri hem de şirket menkul kıymetleri gibi ürünler doğrudan kurumsal altyapı ile destekleniyor.

Kurumsal Katılımda Dönüm Noktası

Platformun en önemli teknik özelliği olan “atomik takas”, işlem ve ödeme transferlerinin aynı anda ve tek bir işlemde gerçekleşmesini sağlıyor. Klasik sistemlerde iki iş günü süren takas süreçlerinin yerine, karşı taraf riskinin sıfıra inmesi kurumlar için operasyonel olarak büyük avantaj sunuyor. Kurumsal yatırımcılar, bu yapı sayesinde menkul kıymetlere yeni nesil bir güvenlik ve hız standardı ile erişebiliyor.

Yakın dönemde açıklanan verilere göre, platform üzerinde tokenleştirilen halka açık hisseler ve ABD Hazine tahvilleri kullanıcı sayısını kademeli olarak artırıyor. Ancak kapsamlı kurumsal katılımın önündeki en büyük engelin, farklı platformlar arasında birlikte çalışabilirlik eksikliği olduğu vurgulanıyor. Farklı blokzincirlerde bulunan varlıkların taşınmasının karmaşık olması, hacimli likidite oluşumunu zorlaştırıyor.

AMINA’nın listeleme sponsoru olarak platforma dahil olması, geleneksel yatırım varlıklarının doğrudan tek bir düzenlenmiş banka üzerinden saklanıp, blockchain altyapısıyla takas edilebilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, kurumların birden çok saklayıcı ve uygunluk prosedürüyle uğraşmasına gerek bırakmıyor. İhraç, saklama ve ikincil piyasa faaliyetlerinin tek bir kurumun çatısı altında toplanması, entegrasyon süreçlerini önemli ölçüde sadeleştiriyor.

Ayrıca platformun ERC-3643 standartı, akıllı sözleşmelerle yatırımcı uygunluğu, transfer kısıtlamaları ve raporlama otomasyonunu hayata geçiriyor. Böylece düzenleyici yükümlülükler, manuel bir kontrol gerektirmeden otomatik biçimde işlemlere entegre edilmiş oluyor; bu da özellikle büyük kurumlar için operasyonel süreci hafifletiyor.

Pazar Dinamikleri ve Son Gelişmeler

2026’nın başında tokenleştirilen gerçek dünya varlıklarının toplam hacminin 26,5 milyar dolara yaklaştığı aktarılıyor. Bu rakam artış eğilimi gösterse de, geleneksel piyasalara kıyasla halen sınırlı kalıyor. Kısa süre önce Nasdaq ile Kraken arasında açıklanan iş birliği, tokenleştirilmiş hisselerin bireysel yatırımcılara açılmasına odaklanırken, sigorta sektöründe de Aon’un stabilcoin ödeme denemesi öne çıkıyor. AMINA’nın 21X’e katılması ise Avrupa’da düzenlenmiş banka altyapısını işlevsel olarak zincire taşıyan yeni bir örnek olarak görülüyor.

Son günlerde art arda yaşanan bu adımlar, ölçeklenebilir bir tokenleştirme ekosistemi oluşması için düzenlemelere tam uyum ve etkin altyapı inşasının hâlâ başlıca öncelikler arasında olduğuna işaret ediyor. Mevcut pazar büyüklüğünün gelecekteki seyrinin ise, birlikte çalışabilirlik ve saklama süreçlerinin etkin biçimde çözülüp çözülmemesine bağlı olacağı değerlendiriliyor.