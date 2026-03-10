Winvest — Bitcoin investment
Bitcoin 71.300 Dolara Sıçradı, Kripto Paralarda 10 Mart Yükselişi

Özet

  • Trump, çatışmanın “neredeyse tamamen” sona erdiğini ve dört ila beş haftalık zaman çizelgesinden daha hızlı ilerlediğini söyledikten sonra borsayla birlikte kripto yükselişe geçti.
  • Trump yıl sonundaki ara seçimler öncesinde zafere ihtiyaç duyuyor. İran ile sürecin uzaması Trump’ın seçimlerde mağlubiyetini kesinleştirecektir.
  • 14:08 - Trump: İran ile görüşme ihtimalim var - Fox News
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD piyasalarındaki toparlanmayla birlikte 10 Mart kripto para piyasaları için güzel başladı. Trump’ın açıklamaları son 24 saatte servis edilen olası müzakere haberleriyle birleşince negatif hava bir nebze olsun dağıldı. 120 dolara tırmanan petrol nihayet hızlı biçimde iki haneli fiyatlara geri döndü.

Savaş Bitiyor Mu?

Dün Trump’ın verdiği röportajdaki detayları son dakika olarak paylaşıp “daha fazla benzer açıklama görürsek yükseliş hızlanabilir” demiştik. Öyle de oldu. Wall Street, İran ile 10 gündür süren savaşın sona erme ihtimalinin artmasıyla keskin bir toparlanma yaşadı. Hisse senetleri ve tahviller yükselirken, petrol eski seviyelerine geri dönüyor.

Trump, çatışmanın “neredeyse tamamen” sona erdiğini ve dört ila beş haftalık zaman çizelgesinden daha hızlı ilerlediğini söyledikten sonra S&P 500 neredeyse %1 yükseldi. ABD ham petrolü daha sonra 86 dolar civarına gerilerken, 10 yıllık Hazine tahvili faizi beş günlük yükselişini sonlandırdı.

Trump yıl sonundaki ara seçimler öncesinde zafere ihtiyaç duyuyor. İran ile sürecin uzaması Trump’ın seçimlerde mağlubiyetini kesinleştirecektir, tam da bu yüzden zafer ilan edebileceği şartları oluşturup hızla bu işten sıyrılması onun lehine. Nitekim İran da her ne kadar tam tersini söylese de bu savaşı sürdüremez. Geçen yıl 12 gün süren savaş henüz 10’uncu gününde ve şimdiden ateşkesin konuşulması (Hamaney’in ölmesine rağmen?) olaylar soğudukça anlaşma ihtimalinin kuvvetleneceğini gösteriyor.

Suudi Arabistan, alternatif rotalar üzerinden ihracatı artırırken üretimi kısmaya başladı. Önümüzdeki hafta alternatif plan devreye alınmış olacak. G7 maliye bakanları, gerekirse enerji piyasalarını desteklemeye hazır olduklarını, buna potansiyel stratejik rezervlerin serbest bırakılmasının da dahil olduğunu söylediler. Yani arz kısıtı kaynaklı petrol yükselişi alternatif çözümlerle kolayca aşılacak gibi görünüyor bu da petrol fiyatındaki artıştan kaynaklı enflasyon endişelerini dizginleyeceğinden kriptonun lehine olacaktır.

Bitcoin halen 70.800 doların üzerinde.

Kripto Paralar

Son 24 saatte DEXE %15 yükseliş yaşadı ve HYPE Coin de yerel zirvesi olan 35 dolara neredeyse ulaşmak üzere. %12’lik yükselişle oyuna geri dönen HYPE Coin eğer bu eşiği aşabilirse anlaşmanın getirdiği iştah açıcı ortamda 50 dolarlı seviyeleri test etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. JUP, VIRTUAL, ZEC, KAVA son 24 saatte çift haneli artış yaşayan altcoinler. ZEC kayda değer yükseliş gören tek gizlilik altcoini burada tekrar pozitif ayrışma görüyor olabilir bunun devamında kazançlar yine 3 haneye çıkabilir.

M, H, TRUMP, JST cılız da olsa güne kayıpla devam eden altcoinler. Kripto paraların toplam piyasa değeri yeniden 2,4 trilyon doları aştı ve korku endeksi 18’den bugün 24’e tırmandı.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
