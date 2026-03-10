Bitcoin Fiyat Modellerinde Başlangıç Tarihi Tartışması: Genesis Blok Mu, Nisan 2009 Mu?

Kripto para analisti Plan C, Bitcoin’in fiyat projeksiyon modellerinde başlangıç noktasının değiştirilmesinin modelin doğruluğunu ciddi biçimde etkileyebileceğini ileri sürüyor. Plan C’nin analizine göre, Genesis blok (3 Ocak 2009) yerine 6 Nisan 2009 tarihini modelin çıkış noktası olarak almak, modelin daha istikrarlı ve isabetli sonuçlar üretmesini sağlıyor.

Model Karşılaştırmasının Temeli

Plan C, bu çalışma kapsamında Bitcoin’in fiyat geçmişinin üçte ikilik bölümünü kullanarak iki ayrı model oluşturdu ve ardından her bir modelin kalan verilerde ne kadar başarılı tahmin yaptığına baktı. Modeller arasındaki tek fark, hangi tarihin baz alındığı. Genesis blok tarihli model ile 6 Nisan 2009’u başlangıç kabul eden model ayrı ayrı test edildi.

Başlangıç Noktasının Gücü ve Modelin Başarısı

Test sonuçları arasında belirgin farklılıklar ortaya çıktı. 6 Nisan 2009 tarihli model, FTX krizi sırasında tespit edilen dip bölge de dahil olmak üzere tahminlerinde tutarlı kaldı ve halen Bitcoin fiyatı için 55.000 dolar civarında bir ‘birinci çeyrek’ tabanı öngörüyor. Buna karşın, Genesis blok modelinin tahmin ettiği taban seviye sıkça aşıldı; hatta test döneminin yüzde 12’sinde Bitcoin, modelin öngördüğü değerden daha düşük fiyatlarda işlem gördü. Bu sorun sonucunda modelin eğimi zaman içinde kendiliğinden aşağı kaydı ve yaklaşık 59.000 dolara geriledi.

Güç Yasası Modellerinde Başlangıç Seçiminin Önemi

Bitcoin fiyatını güç yasası temelli regresyonlarla modellemek, kullanılan ilk verinin niteliğinden doğrudan etkileniyor. Modelin ilk çıkış noktası, eğri boyunca bütün projeksiyonları değiştiriyor. Genesis blok modeli, Bitcoin’in gerçek piyasa faaliyeti başlamadan önceki dönemi de içerdiği için, piyasa hareketliliği olmadan kaydedilen değerlerin modele istatistiksel gürültü olarak yansımasına neden oluyor. 6 Nisan 2009 ise Plan C’ye göre, gerçek ağ etkinliğinin ve anlamlı veri oluşumunun başladığı dönemi işaret ediyor.

FTX çöküşünde Genesis blok modelinin öngördüğü tabanın altına inilmiş olması, modelin önemli bir sınavda başarısız olduğunu gösteriyor. Son dönemdeki fiyat geri çekilmesinde de aynı model eğimini aşağıya çekerek varsayımsal tabanını geriye çekmek zorunda kaldı. Plan C, bu tür model değişikliklerinin güvenilirliği zedelediğine dikkat çekti.

Plan C, modelin eğiminin olay sonrasında değişmesinin proje güvenirliğini düşürdüğünü vurguluyor ve bu tür “gizli düzeltmelerin” modelin doğruluk iddiasını zayıflattığını belirtiyor.

Nisan 2009 modeli, ekstra ayarlamaya gerek duymadan FTX döneminde de, son fiyat düzeltmelerinde de mevcut tabanını korudu. Güncel olarak model, 55.000 dolar seviyesini alt bant olarak kabul ediyor; herhangi bir eğim düzeltmesi yapılmadı.

Şu anda Bitcoin’in fiyatı 67.000 ile 69.000 dolar aralığında dalgalanıyor. Modelin belirlediği 55.000 dolar tabanı, Bitcoin fiyatının uzun vadeli büyüme eğrisine göre alt yüzde 25’lik bandı temsil ediyor. Bu seviye, Bitcoin’in doğrudan bu değere gerileyeceği anlamını taşımıyor; sadece belirlenen normal aralığın nerede başladığını gösteriyor.

Modelin gelecekte de geçerliliğinin sürüp sürmeyeceği, Bitcoin’in uzun vadeli fiyat eğrisinin mevcut güç yasası formunu takip etmeye devam edip etmeyeceğine bağlı. Her döngüyle birlikte modelin doğruluğu yeniden test ediliyor; bu testlerin sonucu modelin güvenilirliğini şekillendirmeye devam edecek.