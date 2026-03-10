DeFi Sektöründe On-Chain Reasürans’a Yönelik İlgi Artıyor

DeFi dünyasında faaliyet gösteren yeni protokoller, geleneksel finansın en köklü ve güvenilir alanlarından biri olan reasürans piyasasına yönelmeye başladı. Bu alandaki platformlar arasında öne çıkan OnRe ve Re Protocol, kullanıcıların stablecoin ile gerçek dünya reasürans sözleşmelerine yatırım yapmasını sağlıyor ve toplamda yaklaşık 300 milyon dolara ulaşan sermaye yönetiyor.

Dünya Reasürans Piyasasında Son Durum

Dünya genelinde reasürans piyasası 2025’te 477,69 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, bu değerin 2031 yılına kadar 691,13 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Sektörün bu dönemdeki büyümesinde, doğal afetlerin yol açtığı yüksek kayıplar, sermaye düzenlemeleri, özel alanlardaki riskler ve dijitalleşme gibi faktörler etkili oluyor. Avrupa, pazar payında ilk sırada yer alıyor; Asya-Pasifik bölgesi ise en hızlı büyüyen pazar olarak dikkat çekiyor.

Kripto Varlıklarla Reasürans Getirileri

On-chain reasürans uygulamaları, kripto yatırımcılarını kripto piyasalarından bağımsız getirilerle buluşturuyor. Stablecoin teminatı ile yapılan yatırımlar, doğal afetler ve ölüm oranı gibi, fiyatı kripto ile doğrudan ilişkili olmayan risklere dayalı getiri imkanı sunuyor. Böylece, geleneksel olarak kripto fiyatlarına bağlı olan DeFi ekosisteminde yeni, farklı bir getiri tabakası oluşturuluyor.

OnRe ve Getiri Odaklı Token Ekonomisi

Yaklaşık 128 milyon dolarlık varlık yöneten OnRe, sunduğu $ONyc token yapısı sayesinde, yatırımcısına hem underwriting geliri hem de teminat faizlerinden oluşan bir net varlık değeri artışı sağlıyor. Şu anda yıllık yüzde 10,25 getiri sunan platform, ağırlıklı olarak emlak ve doğal afet kaynaklı reasürans risklerini üstleniyor ve anlaşmalarını önde gelen brokerlar aracılığıyla yapıyor. Ayrıca, ONyc token’ın net varlık değerine olan istikrarlı bağı, kripto piyasasındaki dalgalanmalar sırasında dahi sürdürülebilirlik sağlıyor.

OnRe, Kamino, Loopscale ve Exponent Finance gibi çeşitli DeFi platformları ile entegre olarak sermayenin yüzde 90’ından fazlasının verimli kullanımına imkan veriyor. Bu sayede ONyc, hem getiri token’ı hem de güvenilir DeFi teminatı işlevi görebiliyor.

Re Protocol ile Katmanlı Sermaye ve Risk Yönetimi

Re Protocol, sermayeyi senior ($reUSD) ve junior ($reUSDe) olarak iki farklı katmana ayırıyor. Senior katman yıllık yüzde 6 ila 8, junior katman ise yüzde 13 ila 23 arası hedeflenen getiri sunuyor ve ilk kayıpları protokolün öz sermayesi karşılıyor. Şirket, düşük oynaklığa sahip ABD reasürans programlarına odaklanıyor ve verimliliği yüksek oranlarla çalışıyor. reUSD, daha yüksek likidite ve hızlı çekim imkanıyla DeFi ekosisteminde daha kolay kullanılabilen bir varlık olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan reUSDe ise, ikincil piyasada daha hassas olmasına rağmen daha yüksek getiri potansiyeli barındırıyor.

LIT Token Dağıtımı ve Ekosistem Gelişmeleri

Ayrı bir gelişmede, Lighter protokolüne ait LIT token’larının yüzde 50’si ekosisteme, kalan kısmı ise ekip ve yatırımcılara ayrıldı. Token’ın ekosistem payının yüzde 25’i şu ana kadar dağıtılırken, kalan kısmın çeşitli teşvikler ve iş birliği programları için rezerv edildiği bilgisi paylaşıldı.