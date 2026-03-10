Son Dakika: Starknet 2026’nın Müjdesini Verdi, STRK Coin Geleceği

Biraz önce duyurulan yeni token standardı Starknet’in pozitif ayrışması ve geleceği için oldukça önemli. Kripto para yatırımcıları için gizlilik artık önemini artırıyor ve 2025 sonundaki gizlilik altcoinlerindeki dalgalanma bundan kaynaklıydı. Starknet ekibi de düzenlemelere uyumluluğu korurken gizlilik odaklı stablecoinlere izin veren yeni bir token standardı başlattı.

STRK20 Standardı

Halka açık bir blockchain üzerinde tokenleri her hareket ettirdiğinizde, bir iz bırakırsınız. Cüzdan adresiniz, tutar, karşı taraf, zaman. Bunların tümü, herkesin okuyabileceği halka açık bir deftere kalıcı olarak yazılır. Blockchain’in mantığı da tam olarak budur. Ancak kurumlar ve büyük yatırımcılar sermaye hareketlerini herkesin gözü önüne sermek istemez.

Ekip tam da bu yüzden gelişmiş STRK20 token standardını duyurdu.

“Dengelerin varsayılan olarak özel olduğu bir ERC-20 tokeni dağıtmayı hayal edin. İki taraf arasındaki transferin dış gözlemcilere hiçbir şey açıklamadığı bir yer: ne gönderen, ne alıcı, ne de tutar. Kullanıcıların DEX’te takas yapabileceği, kredi protokolüyle etkileşime girebileceği veya kimliklerinin kamuya açık bir iz bırakmadan ekosistem içinde fonları taşıyabileceği bir yer. STRK20 bunu mümkün kılıyor. Starknet’teki tüm ERC-20’ler artık özel olabilir. Bu, bir geçici çözüm veya paketleyici yoluyla değil, token düzeyinde, varlığın kendisine yerleştirilmiş olarak doğal bir şekilde gerçekleştirilir.” – Starknet

Starknet’in yerel ZK mimarisi üzerine inşa edilen bu standart hızlı, ucuz, güvenli ve gizlilik odaklı çözüm sunuyor. Uzun vadede şirketlerin RWA token veya gizlilik ihtiyacı hissettikleri ürünleri için Starknet’i kullanma ihtimalini artıran bu adım oldukça olumlu.

Elbette her büyük adımın grafikler üzerinde büyük sonuçları olmuyor. STRK fiyatı neredeyse yerinde sayıyor ve uzun süreli düşüşün ardından dip bölgede