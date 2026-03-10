CFTC Başkanı Michael Selig’den Kripto ve Piyasa Düzenlemeleri için Kapsamlı Yol Haritası

ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig, 10 Mart’ta yaptığı açıklamada kuruluşun önümüzdeki yıllarda odaklanacağı dokuz önceliği duyurdu. Selig’in listesindeki başlıklar; dijital varlıklar, kurumlar arası yetki paylaşımı, yapay zekâ piyasaları ve iklim politikalarına yönelik yeni bir yaklaşımı kapsıyor. Kripto varlık topluluğu ve finans piyasaları için öne çıkan noktalar, özellikle kripto ürünlerinin regülasyonu ve CFTC’nin bu alandaki iddialı tutumu olarak öne çıkıyor.

Kripto Regülasyonunda Netleşme ve Yetki Mücadelesi

Selig’in açıkladığı dokuz öncelikten ikisi dijital varlıklar alanına odaklanıyor. İlk maddede Amerika’nın kripto piyasalarında lider konumunu sürdürebilmesi için açık ve net kurallar belirlenmesi öne çıkarılıyor. Özellikle kripto perpetuals (vadeli işlemler) ürünlerinin yasal sınıflandırması burada kritik rol oynuyor. Bu tür türev ürünler, Binance gibi borsalarda işlem hacminin büyük bölümünü oluşturuyor ve şu anda CFTC ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında yetki karmaşası bulunuyor. Selig’in mesajı, bu alanın düzenlenmesinde CFTC’nin öncülük etme iradesine işaret ediyor.

Listede yer alan bir diğer önemli başlık ise CFTC ve SEC arasındaki yetki çatışmalarının ve uygulamayla yapılan düzenlemelerin sona erdirilmesi. Son yıllarda iki kurumun net kurallar ortaya koymadan, geriye dönük işlemlerle piyasayı düzenlemeye çalışması eleştiri konusu olmuştu. Selig’in bu uygulamaya son vermek istemesi, piyasalar için daha öngörülebilir bir düzenleyici ortam hedeflediğine işaret ediyor.

Önümüzdeki yıllarda türev piyasalarının çağın gereklerine uygun şekilde denetlenmesi, Dodd-Frank döneminden kalan zafiyetlerin giderilmesi ve CFTC ile SEC arasındaki yetki mücadelelerinin sona erdirilmesi öncelikler arasında vurgulandı.

CFTC’nin Yetki Alanının Genişleme Sinyalleri

Selig’in açıkladığı listede yer alan birkaç başlık, CFTC’nin geleneksel alanının ötesine geçme isteğini ortaya koyuyor. Bunların başında piyasa tahmini platformları için uluslararası standartlarda düzenleme oluşturulması geliyor. Bu tür platformlar, ekonomik olaylar ve seçimler gibi sonuçlara ilişkin işlemlere olanak tanıyarak, finans dünyasında giderek daha fazla ilgi topluyor. Selig, bu piyasaları finansal ürün olarak tanımlayarak doğrudan CFTC’nin yetki alanına dahil etmeyi hedefliyor.

Bir diğer başlık Amerika’nın yapay zekâ bilişim piyasalarında öncü konumda yer almasını sağlama hedefiyle dikkat çekiyor. CFTC geleneksel olarak türev piyasalardan sorumlu olsa da, bu başlık son yıllarda GPU ve bulut bilişim fiyatlarına dayalı türev sözleşmelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, kurumun yeni alanlara adapte olma çabasını yansıtıyor.

Kritik minerallerin ticaretinin Amerikan piyasalarına çekilmesi de CFTC’nin ilgi alanındaki yenilikçi gündem maddeleri arasında yer aldı. Özellikle batarya ve yarı iletken üretiminde kullanılan minerallerin ticareti, hâlihazırda çoğunlukla Londra ve Asya’da gerçekleşiyor. Selig, bu piyasaların ABD’ye taşınabileceğine dair sinyal verdi.

Siyasi Yönelimler ve Piyasa Politikası

Yol haritasındaki en politik başlıklardan biri, Komisyonun iklim odaklı politika ve risk raporlamalarına mesafe koyması oldu. CFTC’nin önceki yönetimi döneminde, iklim risklerinin finansal istikrar açısından değerlendirilmesi ve açıklama gerekliliği gündeme taşınmıştı. Selig ise bu yaklaşımı geride bırakmak ve kurumun odağını geleneksel piyasa düzenlemesine yönlendirmek istiyor.

Listede ayrıca, 2010 yılında çıkarılan ve finans sektöründe çok sayıda yeni regülasyon getiren Dodd-Frank yasasında tespit edilen sorunların çözülmesi hedefleniyor. Piyasa katılımcılarının sıklıkla karmaşık ve ağır bulduğu bu düzenlemelerin sadeleştirilmesi, hem geleneksel türev piyasaları hem de gelişen dijital varlık piyasaları için yeni bir yaklaşım anlamına geliyor.

Selig’in yol haritasını sosyal medya üzerinden açıklaması, doğrudan piyasa ve sektör temsilcilerine ulaşmayı amaçlayan bir iletişim tercihi olarak öne çıkıyor. Bu açıklamalar, CFTC’nin gelecek yıllardaki potansiyel adımları için önemli bir sinyal niteliği taşıyor.