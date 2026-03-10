SharpLink, Ethereum Hazinesi Nedeniyle Yıllık 734 Milyon Dolar Zarar Bildirdi

Amerikan kökenli teknoloji şirketi SharpLink, 2025 mali yılı için, neredeyse tamamen Ethereum varlıklarındaki dalgalanmadan kaynaklanan 734 milyon dolarlık kapsamlı zarar açıkladı. Finansal tablolardaki bu kayıp, yüzeyde ciddi bir kriz izlenimi verse de şirketin bilançosundaki gelişmeler daha karmaşık bir tabloya işaret ediyor.

SharpLink’in Ethereum Stratejisi ve Birikimi

SharpLink, kurumsal hazinesinin büyük bölümünü Ethereum olarak değerlendiriyor. 9 Mart 2026 itibarıyla şirkete ait toplam Ethereum miktarı 867.798 adede ulaştı ve bu varlıkların piyasa değeri yaklaşık 1,72 milyar dolar seviyesinde ölçüldü. Böylece şirket, halka açık kuruluşlar arasında BitMine’in ardından en büyük Ethereum tutucusu konumuna yükseldi.

Şirket varlıklarının neredeyse tamamını verim elde etmek amacıyla staking yoluyla değerlendiriyor. Haziran 2025’ten itibaren elde edilen staking ödülleri 14.500’den fazla Ethereum’a karşılık gelirken, güncel fiyatlarla bu ek gelir 29 milyon doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. Bu yaklaşım, şirketin Ethereum’a uzun vadeli güvenini ve pasif gelir modeline verdiği önemi yansıtıyor.

Finansal Zararın Arka Planı ve Kurumsal Risk Anlayışı

Yıllık zarar, esas olarak muhasebe kriterleriyle kripto varlıkların fiyat hareketlerinin birleşiminden kaynaklandı. Şirkette eş CEO görevini yürüten ve daha önce BlackRock’ta benzer görevler üstlenen Joseph Chalom’un liderliğinde, tüm hazinenin neredeyse tamamı getiri amaçlı pozisyonlarda bulunuyor. Şirket bilançosunda 587.232 adet Ethereum’un doğrudan elde tutulduğu, 280.000’e yakın varlığın ise likit staking türevlerinde değerlendirildiği görüldü. Bu strateji, sermaye verimliliği açısından bireysel yatırımcılarda ender rastlanan bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

SharpLink’in finansal performansı, kripto odaklı borsada işlem gören şirketlerin kurumsal düzeyde ne kadar risk alabildiğini gösteriyor. 2025 yılı sonunda kurumun kurumsal hisse sahipliği oranı yüzde 46’ya ulaştı. Analizler, Wall Street’in bu tip hisseleri geleneksel teknoloji şirketinden çok Ethereum bazlı, kaldıraçlı bir fon gibi değerlendirmeye başladığına işaret ediyor.

Hissedarların Takip Ettiği Kritik Göstergeler

Şirket yatırımcıları için öne çıkan göstergeler, net zarar tablosundan ziyade hisse başına Ethereum miktarı ve hisse sulandırma oranı oldu. Kısa süre önce gerçekleştirilen genel kurulda, şirketin yetkili pay sayısı 100 milyondan 500 milyona çıkarılırken, 6 milyar dolara kadar yeni fon toplama onayı alındı. Bu doğrultuda, eğer Ethereum birikimi, yeni ihraç edilen hisselerden daha hızlı artmazsa, şirketin değer önerisinin zayıflayabileceği belirtiliyor.

Yatırımcılar için önemli bir başka unsur ise kurumsal girişlerle hisse satışı arasındaki dengede yatıyor. Geleneksel kâr raporlarından ayrışan şirket hissesi, giderek daha çok Ethereum portföyüyle doğru orantılı hareket ediyor.

SharpLink, şirketin büyüme tahminleriyle birlikte Q1 2026 bilançolarında Ethereum DeFi ekosistemine sağladığı toplam değer (TVL) hedeflerini yakından gözlemleyecek. 2025 yılında kurumun toplam yıllık geliri 28,1 milyon dolar olurken, hisse fiyatı yıllık bazda yüzde 54 üzerinde artış gösterdi. Firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

2025 yılı SharpLink için temel bir dönüm noktasıydı. Ethereum hazinesi stratejimizi başlattık ve uygulamaya geçirdik. Yıl sonu rakamlarında 864.597 Ethereum, 28,1 milyon dolar gelir ve yüzde 46 kurumsal ortak payı kayıtlara geçti.

Şirket, Ethereum fiyatlarındaki uzun süreli sert düşüşlerin bilanço üzerindeki baskıyı artırabileceğini dile getirdi. Yönetimin aktardığı üzere, devam eden Ethereum alımları ve mevcut hisse yönetimi süreci şirket için belirleyici olacak.