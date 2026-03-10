Winvest — Bitcoin investment
ABD’de Bitcoin Sahiplerinin Sayısı Altın Sahiplerini Geçti

Özet

  • ABD’de Bitcoin sahibi kişi sayısı, altın sahibini geçtiği açıklandı.
  • Kurumsal yatırımcılar ve rezervlerde ise halen altın ağırlıkta kalmaya devam ediyor.
  • Anketlerde kullanılan yöntemler sonuçları etkilerken, bireysel Bitcoin sahipliğinde önemli artış gözlemleniyor.
ABD’de Bitcoin yatırımcısı sayısı, ülkede altın sahibi olanların sayısını geçti. River’ın, The Nakamoto Project ve Gold IRA Guide’ın verilerine dayanan analizine göre yaklaşık 50 milyon kişi Bitcoin bulunduruyor. Buna karşılık, ABD’de altın sahibi olarak tanımlanan kişi sayısı 37 milyon seviyesinde bulunuyor.

1 Bitcoin ve Altın Sahipliği Arasındaki Fark
2 Tarihsel Bağlam ve Yatırım Katmanları
3 Tartışmanın Geldiği Nokta

Bitcoin ve Altın Sahipliği Arasındaki Fark

Bu verilere göre ABD’de Bitcoin sahibi olanların sayısı, altın sahiplerinden 13 milyon daha fazla. Oransal olarak bakıldığında, ülkede Bitcoin sahipliği altına göre yaklaşık yüzde 35 daha yüksek. Bundan on yıl önce yalnızca kriptografi topluluğu ve teknolojiyi yakından takip edenler tarafından ilgi gören Bitcoin’in bugünkü yaygınlığı, varlığın ABD finans piyasasında geldiği noktaya işaret ediyor.

Tarihsel Bağlam ve Yatırım Katmanları

Altının yüzyıllardır bir değer saklama aracı olarak kullanıldığı biliniyor. Birçok emeklilik fonunda, merkez bankası rezervlerinde ve takı sektöründe önemli miktarda altın tutuluyor. Bitcoin ise 17 yıllık geçmişiyle oldukça yeni bir dijital varlık. Bununla birlikte, River analizinde bireysel sahiplik açısından Bitcoin’in altını geride bırakmış olmasının kripto para piyasası için önemli bir kilometre taşı olduğu vurgulanıyor.

Veriler yatırımın derinliği konusunda ise farklı bir tablo sunuyor. Altın sahibi olarak aktarılan 37 milyon kişinin arasında merkez bankaları, kurumsal fonlar ve aile ofisleri yer alıyor. Bu nedenle, altının el değiştirme veya birikim sürecinde nesiller arası bir aktarım söz konusu. Bitcoin kullanıcılarının portföy büyüklüklerinin ise genel olarak daha düşük olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta altına dayalı yatırım fonlarının 22 yılda 100 milyar doları aşan birikime ulaştığı kaydedildi. Bitcoin’in de hızla artan ETF yatırımlarıyla dikkat çekmesi, geniş yatırımcı kitlesinin dijital varlıklara ilgisini gösteriyor. Ancak, ETF hacimlerindeki hız ve süre açısından ciddi farklılıklar bulunuyor; Bitcoin’deki büyüme hızının, geleneksel piyasalardaki derinliği yansıtıp yansıtmadığı tartışmalı görülüyor.

Analizde, sahiplik verilerine dahil edilen rakamların metodolojisi de vurgulanıyor. Örneğin, bir kişinin Coinbase’de 50 dolarlık Bitcoin bulundurması ile büyük miktarda Bitcoin sahibi olan bir birey aynı kategoride değerlendiriliyor. Aynı durum küçük altın sahipleri veya aile içi küçük birikimlerle de geçerli olduğu için, bu tür kıyaslamalarda anketlerin yöntemine dikkat çekiliyor.

Tartışmanın Geldiği Nokta

Bu seviyede bir bireysel sahiplik, Bitcoin’in artık ABD finans piyasasında marjinal bir varlık olmaktan çıktığını ve ana akım yatırım seçeneklerinden biri olarak konumlandığını gösteriyor. Uzman değerlendirmesinde River, Bitcoin’in ABD için bir tür “rezerv varlık” olarak görülmesini gündeme getiriyor. Ancak bu çerçeveleme, özellikle kurumlar ve devlet rezervlerinde altının belirgin ağırlığını göz önünde bulundurunca henüz erken bulunuyor. Yine de, bireysel düzeydeki yaygın sahiplik trendi ABD’de dijital varlıklara ilgide belirgin bir artış yaşandığına işaret ediyor.

Adını hızla duyuran Bitcoin için “gerçek bir varlık mı” tartışmaları devam ederken, ülkede 50 milyon kişinin kişisel tercihiyle bu dijital parayı portföyünde bulundurduğu ifade ediliyor.

