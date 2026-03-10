Ethereum 2.000 Dolar Desteğini Korumaya Çalışıyor, RSI Sınırda Seyrediyor

Ethereum fiyatı, 2.000 dolar seviyesindeki desteğin üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Varlık, 2.050 dolar civarında işlem görüyor. Haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) 33 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bu seviyenin önemli bir karar noktasına işaret ettiğini ifade ediyor.

Piyasa Baskısı ve Teknik Göstergeler

Uzun süredir psikolojik eşik olarak kabul edilen 2.000 dolar bandı, yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor. Özellikle Şubat ortasından bu yana, Ethereum alıcıları bu seviyenin altına düşüşleri sıklıkla engelledi. Piyasa göstergelerinde, RSI’nin aşırı satış sınırı olan 30’un hemen üzerinde seyretmesi, ilerleyen günlerde kısa vadeli bir toparlanma potansiyeline işaret ediyor. Tarihsel olarak, bu tür seviyelerin ardından ya güçlü geri sıçramalar ya da birikim süreçleri gözleniyor.

Piyasada Gelişen Beklentiler

Makroekonomik belirsizlikler ve ABD ile İsrail arasındaki gerilim kripto piyasasında genel olarak baskı yaratıyor. Ethereum’un 24 saatlik işlem hacmi 22,4 milyar dolara ulaşırken, satıcıların baskısında gevşeme görülse de alıcıların henüz kararlı pozisyon oluşturmadığı gözleniyor. Satış yönünde ivme azalsa da, yatırımcıların yeni bir yükseliş sinyali beklediği ifade ediliyor.

Kısa vadede Ethereum’un fiyat hareketleri giderek daralan bir banda sıkışmış durumda. 1.930 ile 2.050 dolar aralığında süregelen konsolidasyonun, bu seviyelerden birinin yukarı veya aşağı yönde kırılmasıyla birlikte sona ermesi bekleniyor.

Çok sayıda piyasa verisi, kısa vadede aşağı yönlü baskının ağır bastığını gösterse de, kripto piyasalarında teknik göstergeleri aşan beklenmedik fiyat hareketleri sıkça yaşanabiliyor. Şu an Korku & Açgözlülük Endeksi 13 değeri ile piyasa katılımcılarının temkinli davrandığını gösteriyor.

Bu tür hareketler, geleneksel olarak derin geri çekilme dönemlerinde uzun vadeli yatırımcıların risk-getiri fırsatı aradıkları stratejilere benzetiliyor. Şimdilik satıcılar kontrolü elinde tutsa da, kısa pozisyonların zayıfladığı yorumu yapılıyor. Ethereum gibi rakipleriyle karşılaştırıldığında ise bazı alternatif projelerin son düzeltmede daha dirençli kaldığı vurgulanıyor.

CryptonautX adlı kullanıcı, Ethereum’un önemli bir uzun vadeli destek çizgisi üzerinde işlem gördüğünü, bu seviyenin korunması halinde yükselişin devam edebileceğini, ancak haftalık bazda desteğin kaybedilmesiyle zayıf bir yapı oluşabileceğini belirtti.

Kritik Fiyat Seviyeleri ve Yükseliş Potansiyeli

Yatırımcılar, Mart ayı için Ethereum’un güçlü destek ve direnç noktalarını dikkatle izliyor. Yukarı yönlü bir hareket için 2.120 dolar seviyesi öne çıkıyor. Günlük kapanış bu direncin üzerine taşınırsa, kısa vadeli negatif beklentiler geçersiz sayılabilir ve 2.200 dolara doğru bir sıkışma olasılığının açılabileceği öngörülüyor.

Bununla birlikte, 1.930 doların aşağı yönlü kırılması, likidite sağlayıcıların 1.760 dolar bandına doğru yeni bir hareket başlatmasına neden olabilir. Daha yüksek hacimli bir yükseliş ise yeni alımların önünü açacak potansiyele sahip.

Mevcut RSI değeri toparlanma işaretleri verse de, asıl belirleyici etken fiyat yapısındaki değişim olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, net bir yön tayini için 2.120 dolar üzerindeki güçlü harekete odaklanıyor. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşmediği sürece, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler düşüş beklentilerini desteklemeye devam ediyor.