Vitalik Buterin’den Beklenmedik Hamle: Ethereum’un Babası Satışa Geçti

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, bugün sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği zincir üstü işlemlerle kripto para piyasasında tüm bakışları üzerine topladı. Arkham verilerine yansıyan kayıtlara göre Buterin, sahip olduğu yüklü miktardaki varlığı farklı protokoller üzerinden nakde çevirerek yüz binlerce dolarlık bir satış trafiği yönetti. Yaklaşık 12 saatlik bir zaman dilimine yayılan bu işlemler kripto para dünyasında büyük bir hareketliliğe neden oldu.

CoW Protocol Üzerinden Gelen Satış Dalgası

Piyasanın en çok takip edilen isimlerinin başında gelen Buterin, bugün erken saatlerde özellikle CoW Protocol’ü kullanarak seri işlemler gerçekleştirdi. Paylaşılan işlem dökümlerine bakıldığında, ünlü yazılımcının yaklaşık iki ile altı saat önce gerçekleşen hamlelerinde 142.857 adetlik paketler halinde WETH (Wrapped Ethereum) çıkışı yaptığı görülüyor. Bu çıkışların karşılığında ise stablecoin olan GHO temin edildiği açıkça izlenebiliyor.

Yapılan bu takas operasyonlarının toplam hacmi incelendiğinde, her bir ana işlemin yaklaşık 282 bin dolar ile 284 bin dolar bandında seyrettiği anlaşılıyor. Cüzdan hareketleri, sadece birkaç saat içerisinde yüz binlerce dolarlık ETH tabanlı varlığın el değiştirdiğini kanıtlarken, Buterin’in neden böyle bir likidite arayışına girdiği ise topluluk içerisinde en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Finans çevreleri, kurucu ismin bu kadar kısa sürede gerçekleştirdiği transferlerin piyasa derinliği üzerindeki etkilerini analiz etmeye çalışıyor.

Cüzdan verilerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise işlemlerin sadece merkeziyetsiz borsalarla sınırlı kalmaması oldu. Buterin’in cüzdanı, Aave ve Socket gibi farklı platformlarla da etkileşime girerek USDC ve diğer varlık türlerinde de küçük çaplı hareketlilikler sergiledi. Ancak asıl ağırlık, CoW Protocol üzerinden dönen devasa WETH satışlarındaydı. Bu durum, kurucu liderin stratejik bir portföy yönetimi içerisinde olduğunu gösteren somut bir tabloyu önümüze koyuyor.

Cüzdan Hareketlerinin Perde Arkası ve Rakamlar

Haberin detaylarına inildiğinde, yedi saat önce gerçekleşen 3.500 adetlik WETH transferi ve buna eşlik eden yaklaşık 7 milyon dolarlık hacim, günün en çarpıcı verisi olarak kayıtlara geçti. Vitalik Buterin’in cüzdanından çıkan bu devasa meblağlar, hem Aave platformundaki pozisyonlarını güncellemek hem de belirli miktardaki varlığı “Null Address” olarak bilinen sıfır adresine göndererek yakım veya benzeri operasyonlar yürütmek için kullanıldı.

Özellikle altı saat önce yapılan 284 bin dolarlık GHO alımı, Buterin’in piyasadaki volatiliteden korunmak adına stablecoin’lere yönelmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Her bir işlemin saniyesi saniyesine Blockchain defterine işlenmiş olması, bu büyük satış operasyonunun gizli kalmamasını sağladı. Yatırımcılar, Ethereum’un babası olarak görülen bir ismin kendi ekosisteminden bu denli büyük bir çıkış yapmasını, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olası fiyat dalgalanmalarının bir öncüsü olarak yorumluyor.

Toplamda 12 saatlik süreci kapsayan bu finansal trafik, sadece bir satış operasyonu değil, aynı zamanda karmaşık bir cüzdan optimizasyonu olarak da nitelendirilebilir. Buterin, gün boyunca süren bu hareketlilikle birlikte hem likidite dengesini değiştirdi hem de kripto para dünyasının manşetlerine oturmayı başardı. Kripto paraların şeffaf yapısı sayesinde tüm dünyanın anlık olarak izlediği bu devasa transferler, kurumsal ve bireysel yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açacak gibi görünüyor.