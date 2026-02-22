Bitcoin ve Altın Grafiği Arasındaki Tarihi Dönüm Noktası Gündemde

Kripto para piyasasında tanınan analist Michaël van de Poppe, Bitcoin’in altın karşısındaki performansının ekosistemde öne çıkan göstergelerden biri olduğunu aktarıyor. Finansal piyasalarda sıkça karşılaştırılan bu iki varlık, “sert varlık” olarak benzer şekilde değerlendirilse de, van de Poppe göre asıl önemli olan Bitcoin’in dolar değil, altına kıyasla gösterdiği seyir.

Bitcoin-Altın Oranındaki Tarihi Düşüş

Van de Poppe, mevcut durumda Bitcoin’in altın karşısındaki değerinin tarihsel olarak en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Bazı yatırımcıların Bitcoin’in Ekim 2025’te dolara endeksli rekorunu kırdıktan sonra yalnızca birkaç ay süren bir düşüşte olduğu yönündeki görüşlerine ise farklı bakıyor.

Analiste göre Bitcoin, altın bazında bakıldığında en yüksek değerine Aralık 2024’te ulaştı ve o tarihten itibaren düşüşte. Bu duruma bakılırsa, Bitcoin yaklaşık 14 aydır ayı piyasasında olabilir.

Tarihsel Döngülerin Tekrarı

Van de Poppe, Bitcoin’in altın karşısındaki önceki ayı piyasalarının da ortalama 14 ay sürdüğünü belirtiyor. Geçmişte Kasım 2013-Ocak 2015, Aralık 2017-Şubat 2019 ve Nisan 2021-Haziran 2022 dönemleri buna örnek olarak gösteriliyor.

Her seferinde, Bitcoin/altın paritesinin haftalık RSI (göreceli güç endeksi) değeri dip seviyelere ulaştıktan sonra bu döngüleri uzun süreli yükseliş hareketleri takip etti. Van de Poppe’nin mevcut verilere dayanarak yaptığı değerlendirmeye göre, bugün haftalık RSI endeksi tarihinin en düşük seviyesine gelmiş durumda. Bu da bundan önceki döngülerin dip noktalarıyla dikkat çekici biçimde paralel.

Bitcoin’in Dolar Karşısındaki Zirvesinin Farklı Analizi

Analist, Ekim 2025’te dolar bazında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesine rağmen, bu artışın Bitcoin’in kendi başına bir güç göstergesi olmayabileceğini savunuyor. Onun ifadesine göre, bu süreçte altın ve gümüşte yaşanan yükselişler, Bitcoin’in dolar karşısındaki değerini yukarı çekmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Bu açıdan bakınca, Bitcoin’in altın bazında değer kaybetmesi son bir yıldan uzun süredir devam ediyor ve ekosistemdeki döngülerde farklı bir dinamiğe işaret ediyor.

Bu tabloyu değerlendiren van de Poppe’ye göre, Bitcoin’in altın karşısındaki performansı tarihsel dip noktalarını zorluyor ve önceki döngüler burada uzun vadeli yükselişlere yol açmıştı. Analist, bu oranın mevcut seviyesinden daha fazla aşağı hareket etmesini öngörmenin geçmiş döngülerle uyumsuz olabileceğine değiniyor.

Önceki dönemlerin benzer koşullarında, Bitcoin’in altın bazında dip seviyelerde giriş noktalarını sunduğu görülmüştü. Mevcut durumun da geçmişteki bu örneklere benzer bir süreç izleyebileceği belirtiliyor.