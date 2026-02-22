Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 90 Günlük Kabus Bitti! 3 Ay Sonra Gelen O Veri Her Şeyi Değiştirebilir

Özet

  • Bitcoin’in 30 günlük görünür talebi üç ay sonra ilk kez pozitife dönerek yükseliş sinyali verdi.
  • Şubat ortasında kaydedilen +1200 BTC’lik talep artışı piyasadaki uzun süreli negatif trendi sonlandırdı.
  • Alıcı iştahındaki bu canlanma, fiyatın 65.000 dolar bölgesinde destek bulmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasının öncü varlığı Bitcoin, yatırımcıların uzun süredir beklediği kritik bir eşiği nihayet geride bıraktı. CryptoQuant tarafından paylaşılan güncel on-chain verilerine göre lider varlığın görünür talebi tam üç aylık aranın ardından ilk kez pozitif bölgeye geçiş yaptı. Şubat ayının ortası itibarıyla ivme kazanan bu hareketlilik, piyasadaki satış baskısının azaldığını ve alıcı iştahının yeniden canlandığını kanıtlıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Talebinde Yaşanan Kritik Kırılmanın Detayları
2 Fiyat Hareketleri ve Piyasa Beklentileri Üzerindeki Etkiler

Bitcoin Talebinde Yaşanan Kritik Kırılmanın Detayları

Kripto para ekosisteminde uzun süredir devam eden belirsizlik yerini somut bir toparlanma sinyaline bıraktı. 30 günlük toplam görünür talep verileri incelendiğinde, Aralık ayından bu yana süregelen negatif trendin Şubat ayının ikinci haftasıyla birlikte sona erdiği görülüyor. Özellikle 16 Şubat tarihli verilere yansıyan +1200 BTC’lik pozitif talep artışı, kurumsal ve bireysel yatırımcıların yeniden birikim aşamasına geçtiğine dair en net gösterge olarak kabul ediliyor.

Piyasa derinliğini ölçen bu metrik, günlük blok ödülleri ile bir yıl boyunca aktif olmayan arzın günlük değişimini baz alarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz aylarda fiyat grafiklerinde görülen dalgalanmalar ve sert geri çekilmeler, talebin sürekli olarak ekside kalmasına neden olmuştu. Ancak son veriler, Bitcoin fiyatının 65.000 dolar bandı civarında tutunma çabasıyla birlikte alım emirlerinin yoğunlaştığını ve piyasadaki likidite akışının yön değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Söz konusu talep patlaması, sadece bir fiyat yükselişi beklentisi değil, aynı zamanda uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin’e olan güveninin tazelenmesi şeklinde yorumlanıyor. Grafik verileri, negatif talep sütunlarının yerini yavaş yavaş yeşil bölgeye bıraktığını gösterirken, bu değişimin hızı piyasadaki iyimserliği tetikliyor. Yatırımcılar, üç aydır süregelen durgunluğun ardından gelen bu artışı, yeni bir boğa koşusunun öncü sinyali olarak değerlendirmeye başladı.

Fiyat Hareketleri ve Piyasa Beklentileri Üzerindeki Etkiler

Bitcoin fiyatının 70.000 dolar seviyelerinden 60.000 dolar sınırına kadar gerilediği sancılı süreçte, talep verilerinin pozitif bölgeye sıçraması teknik analiz tarafında da karşılık buluyor. Görünür talebin artıya geçmesi, piyasaya giren taze sermayenin, borsalardan çıkan veya cüzdanlarda bekletilen varlık miktarını dengelemeye başladığını gösteriyor. Analistler, talebin bu seviyelerde kalıcı olmasının fiyat üzerindeki aşağı yönlü baskıyı tamamen ortadan kaldırabileceğini öngörüyor.

Grafikteki 30 günlük basit hareketli ortalama ile piyasa fiyatı arasındaki makasın daralması, alım iştahının sadece anlık bir tepki olmadığını, daha geniş bir tabana yayıldığını simgeliyor. Özellikle Şubat ayının başından itibaren gözlemlenen toparlanma evresi, Bitcoin’in makro ekonomik belirsizliklere rağmen direnç gösterdiğini kanıtlar nitelikte. Bu süreçte yaşanan +1200 BTC’lik net talep artışı, piyasadaki arz-talep dengesinin alıcılar lehine bozulmaya başladığının altını çiziyor.

Önümüzdeki günlerde bu talebin sürdürülebilirliği, Bitcoin’in yeniden zirve seviyelerini test edip etmeyeceğini belirleyecek ana unsur olacak. Kripto varlık dünyasında verilerin bu şekilde pozitife dönmesi, genellikle büyük oyuncuların sessizce pozisyon aldığı dönemlere işaret eder. Dolayısıyla, üç aylık negatif döngünün kırılması, dijital altın için yeni bir dönemin kapılarını aralamış görünüyor.

