Bitcoin Kısa Pozisyonlarda 13 Milyar Dolarlık Likidasyon Baskısıyla Kritik Seviyeye Yaklaşıyor

Bitcoin fiyatı, türev piyasasında büyük ölçekli kısa pozisyon tasfiyelerini tetikleyebilecek önemli bir teknik bölgeye yaklaştı. Likidasyon verileri, fiyatın 90.000 dolar seviyesine ulaşması halinde, açık durumda olan 13 milyar doların üzerinde kısa pozisyonun likide olabileceğini gösteriyor. Borsalardaki likidasyon haritalarında, mevcut fiyat seviyesinin hemen üzerinde yoğun bir şekilde yığılmış kısa pozisyonlar dikkat çekiyor. Bu alan, fiyatın hızlı bir yükseliş hareketine zemin hazırlayabilecek bir sıkışma potansiyeli oluşturuyor.

90.000 Dolar Seviyesinde Artan Kaldıraç Baskısı

Likidasyon heatmap analizleri, 80.000 doların üst sınırından 90.000 dolara kadar olan fiyat bandında kümülatif kısa pozisyonların yoğunlaştığını gösteriyor. Fiyat bu bölgeye yaklaştığında ya da girdiğinde, fazla kaldıraçlanan kısa pozisyonların zorunlu alımlar yoluyla piyasada yukarı yönlü bir hareket yaratabileceği belirtiliyor. Bu tür likidasyon zincirleri, piyasa emirlerini tetikleyerek kısa sürede hızlı fiyat yükselişlerine neden olabiliyor. Buna karşılık, aşağı yöndeki uzun pozisyonlarda ise tasfiye baskısının görece daha zayıf olduğu vurgulanıyor.

Uzun Vadeli Yatırımcıların Talebinde Dikkat Çeken Artış

Zincir üstü verilere göre, son yedi gün içinde “biriktirici” olarak adlandırılan cüzdanlardan kaynaklanan talepte belirgin bir artış yaşandı. Likidite envanteri grafikleri, borsalarda ve GBTC tarafında satış baskısının azaldığını, biriktirici adreslerin ise 30 günlük bakiye değişimlerinde dikkat çekici bir yükseliş sergilediğini gösteriyor. Bu gelişme, uzun vadeli yatırımcıların piyasadaki alım ilgisinin son aylardaki en güçlü seviyelerden birine ulaştığının işareti olarak değerlendiriliyor.

“Biriktirici” cüzdanlara dair veriler, son dönemde borsalardan kripto paraların çekildiğini ve uzun vadeli pozisyonların büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Azalan Spot Likidite ve Dengesiz Kaldıraç Tablosu

Borsalardaki arzın düşmesi ve uzun vadeli yatırımcı talebinin artması, spot piyasadaki likiditeyi sıkılaştırıyor. Aynı anda türev piyasada üst üste yığılmış kısa pozisyonlar bulunuyorsa, piyasada asimetrik bir yapı oluşabiliyor. Böyle durumlarda fiyatın yükselmesi için çok yüksek bir alım hacmine ihtiyaç olmayabiliyor. Küçük bir yukarı hareket, geniş çaplı tasfiye zincirlerini başlatabiliyor ve fiyatı daha da yukarı taşıyabiliyor.

Bu süreçte, türev piyasalardaki dengesiz kaldıraç dağılımı ve spot piyasadan çekilen arz, birlikte değerlendirildiğinde fiyat hareketinin hızla yukarı yönlü ivme kazanma olasılığını artırıyor.

Uzmanlar, mevcut durumda en kritik seviyenin 90.000 dolar olduğuna işaret ediyor. Bu seviyenin net şekilde geri kazanılması halinde, 13 milyar doların üzerinde kısa pozisyonun tasfiye olabileceği ve bunun da fiyatı hızla yukarı taşıyabileceği aktarılıyor. Ancak, fiyat bu bölgeyi aşamazsa, piyasanın yatay bir seyir izlemeyi sürdürebileceği, kaldıraç dengesinin yeniden kurulmasının zaman alabileceği değerlendiriliyor.

Piyasa üzerinde şu anda, bir yanda uzun vadeli birikimcilerin artan talebi, diğer yanda ise yoğun kısa pozisyon yükü arasındaki gerilim dikkat çekiyor. Fiyat hareketlerinin bu iki dinamik arasındaki etkileşimle şekillenebileceği ifade ediliyor.