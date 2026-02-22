SBI Holdings, Blokzincir Tabanlı Tahvil İhracında XRP Ödülleri Sunacak

Japonya’nın önde gelen finans gruplarından SBI Holdings, perakende yatırımcılara yönelik yeni bir blokzincir tabanlı tahvil ihracı başlattı. Bu yeni finansal üründe klasik sabit getirili yatırım tahvilleri, kripto varlık teşvikleriyle birleştiriliyor.

10 Milyar Yenlik Tokenleştirilmiş Tahvil İhracı

SBI Holdings’in ihraç ettiği tahviller, ibet for Fin platformunda saklanacak ve toplam 10 milyar yenlik (yaklaşık 64,5 milyon dolar) bir hacme sahip olacak. Üç yıllık vadeye sahip bu tahviller, yılda iki kez ödenen ve yüzde 1,85 ile yüzde 2,45 arasında değişen sabit bir getiri sunuyor. Tahvillerin blockchain üzerinde yönetilmesi, klasik menkul kıymet piyasaları ile dijital varlık teknolojisinin bir araya getirildiğine işaret ediyor.

Yatırımcılara XRP Ödülleri ve Yan Haklar

Sabit getiri sağlayan tahvillere yatırım yapan uygun yatırımcılara, ilave olarak XRP token ödülleri verilecek. 100 bin yen ve üzeri tahvil alan ve SBI VC Trade’de hesabı bulunan kişi ve şirketler, bu ödül programından yararlanabilecek. Yatırımcılar, yatırım yaptıkları her 100 bin yen için yaklaşık 200 yen değerinde XRP’den faydalanıyor. Ödüller, tahvil ihracı sırasında ve her faiz ödemesiyle beraber 2029 yılına kadar dağıtılacak.

Tahvillerin ikincil piyasa işlemlerine ise 25 Mart’ta Osaka Dijital Borsası’nın START adı verilen özel işlem sistemi üzerinden başlanması bekleniyor. Bu adım, Japonya’da tokenleştirilmiş menkul kıymet piyasasının kademeli olarak yaygınlaşmasının örneklerinden biri olarak görülüyor.

Şirketin bu hamlesi, SBI Holdings’in XRP ekosistemiyle uzun süredir devam eden ilişkisini de öne çıkarıyor. SBI Holdings, Ripple ile 2016 yılında stratejik ortaklık kurmuş ve bu kapsamda XRP tabanlı sınır ötesi ödeme hizmetlerini devreye almıştı. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yoshitaka Kitao, SBI Holdings’in Ripple Labs’ın yaklaşık yüzde 9’una sahip olduğunu daha önce belirtmişti.

1999 yılında SoftBank çatısı altında kurulan, 2006’da ise bağımsız hale gelen SBI Holdings, günümüzde finans, aracı kurum, dijital varlıklar ve blockchain altyapısı alanlarında faaliyet gösteriyor ve yıllık geliri 8 milyar doları aşıyor.

SBI Holdings, daha önce de Circle ile birlikte ABD Doları sabitli USDC’nin Japonya’da piyasaya sürülmesi için çalışmalarda bulunmuştu. Ayrıca Ripple ile, şirketin RLUSD adlı stablecoin’inin Japonya’daki dağıtımı amacıyla mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Tahvil ürününde blokzincir teknolojisini kullanıp kripto ödüller sunan SBI Holdings, geleneksel yatırımcıların, klasik sabit getirili ürünleri blokzincir temelli yeni araçlarla birleştiren tekliflere nasıl yaklaşacağını ölçmek istiyor.

Ripple’ın Uluslararası Lisans Genişlemesi

Ripple da son dönemde regüle piyasalarda varlığını artırıyor. Şirket bu ay, Birleşik Krallık’ta elektronik para kuruluşu lisansını ve kripto varlık kaydını finansal otoriteden aldı. Benzer bir lisans için Lüksemburg’da ön onay da alan Ripple, Avrupa’daki ödeme faaliyetlerini genişletmeye hazırlanıyor. ABD’de ise şirket Temmuz 2025’te ulusal banka lisansına başvurdu. Ayrıca Dubai ve Abu Dabi’de de çeşitli düzenleyici onaylar alındı; Zand Bank ve Mamo gibi yeni iş ortaklarıyla bölgede operasyonlarını büyütüyor.