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Dünyanın ikinci en büyük kripto parası Ethereum (ETH), uzun zamandır merakla beklenen The Merge’nin 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden kısa bir süre sonra ciddi bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı. ETH, yazım sırasında 180 milyar dolarlık piyasa değeri ile bin 474 dolardan işlem görüyor.

“Bitcoin’e Geri Dönüşler Beklenebilir”

Kripto para piyasalarındaki birçok kişinin beklediği gibi, Ethereum Merge‘nin gerçekleşmesi ile tam olarak “söylentiyi al, haberi sat” olayı yaşandı. ETH, Merge’nin ardından yönünü aşağı çevirerek bin 650 dolar seviyesinden bin 450 dolara kadar düştü. BeQuant’ın araştırma başkanı Martha Reyes, Bloomberg’e konuştu ve The Merge’nin ardından Ethereum’la ilgili olarak şunları söyledi:

Artık The Merge için heyecanlı bekleyiş bitti ve kısa vadede Ethereum için fiyatı yükseltecek bir katalizörümüz yok. Doğal olarak biraz Bitcoin’e geri dönüş beklenebilir.

Ether, 2022’nin Temmuz ayından beri kripto para piyasalarının toparlanması sırasında en iyi performans gösteren kripto varlıklardan biri oldu. Tabii ki, The Merge’yi çevreleyen iyimserlik ve heyecanlı bekleyiş, fiyattaki rallinin ardındaki en önemli katalizördü. Bununla birlikte, küresel makro risklerin Ethereum ve kripto para piyasalarının geri kalanı üzerinde daha büyük bir etki gösteriyor. ABD’de Ağustos ayı TÜFE verisinin yüzde 8,3 ile beklenenden daha yüksek gelmesiyle kripto para piyasaları hızlı bir düzeltmeye girdi. ABD hisse senedi piyasası da bu ay yapılacak kritik Fed toplantısı öncesinde satış baskısı belirtileri gösteriyor. Piyasaların beklentisi, Fed’in yükselen enflasyonu kontrol altına almak için en az 75 baz puan, hatta 100 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesi yönünde.

“Başarılı Oldu”

Her ne kadar kısa vadede fiyatın yukarı yönde hareket etmesi için yeterli baskıya neden olamasa da The Merge’nin uzun vadede ETH fiyatının yükselteceği üzerinde duruluyor. Çünkü Ethereum Blockchain‘i Merge’nin başlattığı süreçte büyük oranda yenilenerek daha verimli, daha hızlı ve ölçeklenebilir hale gelecek. Bu bakımdan Ethereum PoW’un Beacon Chain ile birleşmiş olması sadece bir başlangıç. Sharding uygulamasıyla nihai hedefe ulaşmak için yapılacak daha çok şey var.

Prysmatic Labs kurucu ortağı ve Ethereum geliştiricisi Preston Van Loon bu duruma ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “The Merge etkinliği kesinlikle başarılı oldu. Öngörülen metriklerin tutup tutmadığını zamanla göreceğiz. Proof of Stake’e geçiş güncellemelerin sonraki aşamalarının kilidini açtı.” dedi.