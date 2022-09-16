Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

  • CoinTürk
  •   ATH ve ATL Nedir? Popüler Coin’lerin ATH ve ATL Seviyeleri

ATH ve ATL Nedir? Popüler Coin’lerin ATH ve ATL Seviyeleri

Kripto para sektöründe ATH ve ATL terimlerini sıkça duyuyoruz. Peki, kripto para birimleri ile ilgili önemli bilgiler olan ATH ve ATL nedir?
11:35
16 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektöründe ATH ve ATL terimlerini sıkça duyuyoruz. Peki, kripto para birimleri ile ilgili önemli bilgiler olan ATH ve ATL nedir?

ATH ve ATL Nedir?

Aslında ATH ve ATL oldukça yakından bildiğimiz tüm zamanların en yüksek seviyesi ve tüm zamanların en düşük seviyesi terimlerinin İngilizce kısaltmalarıdır.

  • ATH: All Time High
  • ATL: All Time Low

Tüm zamanların en yüksek seviyesi yani ATH, bir kripto para biriminin piyasaya sürüldüğü andan günümüze kadar gördüğü en yüksek seviyeyi ifade ediyor. Piyasayı ya da bir kirpto para birimini yakından takip eden yatırımcılar genel olarak ATH seviyelerine hakim oluyor. Buna ek olarak bir kripto para biriminin yıllar içinde ATH seviyesinin yukarı taşınabileceğini ya da çok uzun süre aynı ATH seviyesi ile ilerleyebileceğini de ifade etmekte fayda var.

Öte yandan her ne kadar yeni bir ATH seviyesinin görülmesinin süresi uzasa da mutlaka her kripto para biriminin bir ATH seviyesi olduğunu ifade edebiliri.

Bunun yanında ATL de aslında kolaylıkla anlaşılabileceği gibi bir kripto para biriminin gördüğü en düşük seviyeyi ifade etmek için kullanılıyor. Yani bir kirpto paranın piyasaya sürüldüğü andan günümüze kadar kaydettiği en düşük seviye “ATL” ya da “tüm zamanların en düşük seviyesi” olarak ifade ediliyor. Tıpkı ATH’de olduğu gibi kripto para birimleri her zaman yeni ATL seviyeleri görebilirler. Her ne kadar ATL seviyesi daha nadir değişen bir rakam olsa da tüm kripto para birimlerinin bir ATL seviyesi olduğu ifade edilebilir.

Popüler Coin’lerin ATH ve ATL Seviyeleri

Popüler kripto para birimlerinin bazılarının CoinMarketCap verilerine göre ATH ve ATL seviyelerine göz atalım:

  • Bitcoin (BTC): ATH – 68.789 dolar / ATL – 65,53 dolar
  • Ethereum (ETH): ATH – 4.891 dolar / ATL – 0,42 dolar
  • Binance Coin (BNB): ATH – 690 dolar / ATL – 0,096 dolar
  • Ripple (XRP): ATH – 3,84 dolar / ATL – 0,0028 dolar
  • Cardano (ADA): ATH – 3,10 dolar / ATL – 0,0173 dolar
  • Solana (SOL): ATH – 260 dolar / ATL – 0,50 dolar
  • Dogecoin (DOGE): ATH – 0,73 dolar / ATL – 0,000085 dolar
  • Shiba Inu (SHIB): ATH – 0,000088 / ATL – 0,000000000082 dolar
  • Avalanche (AVAX): ATH – 146,2 dolar / ATL – 2,79 dolar
  • Apecoin (APE): ATH -39,40 dolar / ATL – 1 dolar
  • Decentraland (MANA): ATH – 5,90 dolar / ATL – 0,0078 dolar
  • The Sandbox (SAND): ATH – 8,44 dolar / ATL – 0,0289 dolar

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Do Kwon Kaçıyor, Luna Ayakta Kalmaya Çalışıyor! Fiyat Yükselecek Mi?
Do Kwon Kaçıyor, Luna Ayakta Kalmaya Çalışıyor! Fiyat Yükselecek Mi?
REEF Yükselişi İle Piyasaya Meydan Okuyor: Artış Sürecek Mi?
REEF Yükselişi İle Piyasaya Meydan Okuyor: Artış Sürecek Mi?
Grayscale ETHW Hakkında Ne Yapacak? ETHW İçin Gelecek Var Mı?
Grayscale ETHW Hakkında Ne Yapacak? ETHW İçin Gelecek Var Mı?
Ethereum Merge’nin Ardından Farkedilen Problem! Korkutucu Boyutta!
Ethereum Merge’nin Ardından Farkedilen Problem! Korkutucu Boyutta!
Altcoin Hareketlendi! Güncelleme Fiyatlanmaya mı Başladı mı?
Altcoin Hareketlendi! Güncelleme Fiyatlanmaya mı Başladı mı?
Binance Coin (BNB) Yangın Yeri! Yakımlar Fiyatı Değiştirecek Mi?
Binance Coin (BNB) Yangın Yeri! Yakımlar Fiyatı Değiştirecek Mi?
Shiba Inu (SHIB) Bir Şeyler Peşinde: Yeni Paylaşım Ne Anlama Geliyor?
Shiba Inu (SHIB) Bir Şeyler Peşinde: Yeni Paylaşım Ne Anlama Geliyor?
Altcoin Yorumları: SPELL, GALA ve RACA
Altcoin Yorumları: SPELL, GALA ve RACA
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
8,4 Milyar Dolarlık Şirketten NFT Adımı! Hangi Koleksiyonla Anlaştılar?
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022