Kripto para sektöründe ATH ve ATL terimlerini sıkça duyuyoruz. Peki, kripto para birimleri ile ilgili önemli bilgiler olan ATH ve ATL nedir?

Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektöründe ATH ve ATL terimlerini sıkça duyuyoruz. Peki, kripto para birimleri ile ilgili önemli bilgiler olan ATH ve ATL nedir?

ATH ve ATL Nedir?

Aslında ATH ve ATL oldukça yakından bildiğimiz tüm zamanların en yüksek seviyesi ve tüm zamanların en düşük seviyesi terimlerinin İngilizce kısaltmalarıdır.

ATH: All Time High

ATL: All Time Low

Tüm zamanların en yüksek seviyesi yani ATH, bir kripto para biriminin piyasaya sürüldüğü andan günümüze kadar gördüğü en yüksek seviyeyi ifade ediyor. Piyasayı ya da bir kirpto para birimini yakından takip eden yatırımcılar genel olarak ATH seviyelerine hakim oluyor. Buna ek olarak bir kripto para biriminin yıllar içinde ATH seviyesinin yukarı taşınabileceğini ya da çok uzun süre aynı ATH seviyesi ile ilerleyebileceğini de ifade etmekte fayda var.

Öte yandan her ne kadar yeni bir ATH seviyesinin görülmesinin süresi uzasa da mutlaka her kripto para biriminin bir ATH seviyesi olduğunu ifade edebiliri.

Bunun yanında ATL de aslında kolaylıkla anlaşılabileceği gibi bir kripto para biriminin gördüğü en düşük seviyeyi ifade etmek için kullanılıyor. Yani bir kirpto paranın piyasaya sürüldüğü andan günümüze kadar kaydettiği en düşük seviye “ATL” ya da “tüm zamanların en düşük seviyesi” olarak ifade ediliyor. Tıpkı ATH’de olduğu gibi kripto para birimleri her zaman yeni ATL seviyeleri görebilirler. Her ne kadar ATL seviyesi daha nadir değişen bir rakam olsa da tüm kripto para birimlerinin bir ATL seviyesi olduğu ifade edilebilir.

Popüler Coin’lerin ATH ve ATL Seviyeleri

Popüler kripto para birimlerinin bazılarının CoinMarketCap verilerine göre ATH ve ATL seviyelerine göz atalım: