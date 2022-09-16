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ApeCoin’de 2 Kritik Gelişme: Fiyat Etkilenebilir!

Kripto kışı devam ederken, önde gelen altcoin'ler yeni projeleri, ortaklıkları ve güncellemeleri ile bir sonraki boğa piyasası için hazırlanıyor. 
12:30
16 Eylül 2022
Dünyanın En Saygın Dergisi ApeCoin'i Kabul Edecek! Fiyat Fırlayabilir
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kışı devam ederken, önde gelen altcoin’ler yeni projeleri, ortaklıkları ve güncellemeleri ile bir sonraki boğa piyasası için hazırlanıyor.

ApeCoin’den Önemli NFT Hamlesi!

ApeCoin topluluğunun, ApeCoin (APE) tarafından desteklenen ayrı bir NFT pazarına sahip olmak için oylamaya yönelik üç teklifi var. NFT pazarı Magic Eden daha önce ApeCoin topluluğu için işlem ücretlerinin düşürülmesi, kullanıcı deneyimini ve APE’in kullanım alanının artırması için ApeCoinDAO pazarını oluşturmayı teklif etmişti. Solana merkezli NFT pazaryeri Magic Eden’in “AIP 93: Maymunlar İçin Bir Pazar Yeri’ önerisi 16-22 Eylül tarihleri ​​arasında oylamaya açık olacak. Teklif, ApeCoin sahiplerinin BAYC, MAYC, BAKC ve Otherside dahil olmak üzere ApeCoinDAO NFT’lerini alıp satması için ApeCoinDAO pazar yeri oluşturmayı amaçlıyor. DAO’ya hiçbir maliyeti olmadan %0,75 işlem ücretinde indirime sahip olacak.

Topluluk, Magic Eden’in ApeCoin topluluğu için bir NFT pazarı oluşturma önerisine “karşı” oy kullandı. Aslında, kullanıcıların %85’i teklife karşı oy kullandı. Buna karşın, yaklaşık %15’i teklifin lehinde oy kullandı. Bu, topluluğun teklife karşı olduğunu gösteriyor. Bu arada, Snag Solutions’ın “AIP-98: Toplulukta İlk ApeCoin DAO Pazaryeri Önerisi” topluluktan büyük ilgi gördü. Ayrıca, öneri %99,73 lehte ve %0,27 aleyhte oy aldı. Teklif, Magic Eden’in teklifinden %50 daha ucuz.

Endişe: 25 Milyon APE’in Kilidi Açılıyor!

ApeCoin topluluğu ayrıca 16-22 Eylül tarihleri ​​arasında “AIP-87: NFT + IP Marketplace / Yuga Labs + Otherside Partner NFT Koleksiyonları – Ekosistem Fon Tahsisi” önerisini oylayacak. Teklif, Yuga Labs ve Otherside Partner NFT koleksiyonları için bir pazar yeri inşa etmeyi amaçlıyor. Geliştiriciler zaten  apecoin.x.xyz isimli  bir pazar yeri  oluşturdular ve NFT’lere fikri mülkiyet özelliği eklemeye çalışıyorlar. Önerge %56.66 aleyhte, %43.34 lehte oy aldı.

ApeCoin topluluğu, kendi lehine olan, ücretleri azaltan ve APE kullanımını artıran bir teklif seçecek. APE fiyatı son 24 saatte yaklaşık %7 düşüşle an itibariyle 4.88 dolardan işlem görüyor. ApeCoin’de diğer bir gelişme ise haftasonu boyunca dolaşan arzın %8’ine denk gelen 25 milyondan fazla APE token kilidinin açılacak olması. Böylesine ciddi miktardaki tokenin kilidinin açılacak olmasının altcoin’in fiyatını düşürebileceği üzerinde duruluyor. APE, kısa zamanda büyük oranda artış kaydeden altcoin’lerden biri olarak geçmişte büyük başarılara imza attı.

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