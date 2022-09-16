El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, dünyanın en iyi Bitcoin (BTC) yatırımcısı olmasa da ikinci beş yıllık dönem için yeniden aday olacağını duyurdu.

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Kripto para topluluğunun yakından takip ettiği, gerçek bir Bitcoin yatırımcısı ve aynı zamanda gerçek bir ekonomiyi yöneten El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yeniden aday olacağını duyurdu.

Büyük Çöküş

2024’te görev süresi sona erecek olan Devlet Başkanı Nayib Bukele, El Salvador‘un Bağımsızlık Günü’nde ikinci beş yıllık dönem için aday olacağını duyurdu. Bukele’nin seçim kampanyası boyunca Bitcoin‘in ulusal para birimi kabul edilmesini ve ülke genelinde başarılı bir şekilde yürütülen suçlarla mücadeleyi kullanacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan Bukele’nin girişimleriyle oluşturulan Bitcoin portföyü bir yatırımcının hayal ettiğinin çok ötesinde ve şu anda yüzde 55’in üzerinde büyük bir zararla karşı karşıya. Piyasa uzmanları, El Salvador Devlet Başkanı’nın portföyünün kripto para piyasalarında yeni bir boğa koşusu başlayana kadar, en azından 2023 ortası 2024’ün başına kadar zararda olmasını bekliyorlar. Bukele’nin girişimleriyle gerçekleşen El Salvador’un Bitcoin alımlarının ortalama maliyeti 51 bin dolarda ve son alım BTC fiyatının 19 bin dolara düştüğü Temmuz ayında yapıldı.

Bukele’nin Bitcoin Deneyi

Bukele, vergilerin kripto paralarla ödenmesini, BTC‘nin ödeme aracı olarak kullanılmasını ve kripto paraların dış ticarete entegrasyonunu içeren Bitcoin’in ulusal para birimi olarak uygulanmasını aktif olarak savunan bir isim. Bu yönüyle Bukele’nin şu an için büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya olan Bitcoin ticaretine rağmen yaptığı girişimler özellikle kripto para topluluğu tarafından dikkatle takip ediliyor. Ancak veriler, El Salvadorluların çoğunluğunun, özellikle yaşlı vatandaşların nispeten karmaşık bir teknoloji kullanmak istemediği, bu nedenle Bitcoin özelinde başlatılan kripto para deneyinin başarısız olduğu ortaya koyuyor.

Bukele’nin devlet başkanlığı boyunca yaptığı tek şey elbette Bitcoin deneyi olmadı. En büyük başarılarından biri ülke genelinde yürütülen suçlarla mücadelesi oldu. Kişi başına en çok cinayet işlenen ülkeler listesinde ilk sıradan yer alan El Salvador, onun yönetimi altında liderlik konumunu kaybetti. Ülkedeki suç çetelerine karşı alınan etkili önlemler sayesinde Bukele’ye olan halk desteği artmış durumda. Bu da başarısız olduğu değerlendirilen Bitcoin deneyine rağmen yeniden seçilme şansının oldukça yüksek olduğu şeklinde yorumlanıyor.