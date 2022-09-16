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  •   7 Günde Yüzde 150’nin Üzerinde Yükselen Altcoin’de 15 Milyon Dolar Heyecanı!

7 Günde Yüzde 150’nin Üzerinde Yükselen Altcoin’de 15 Milyon Dolar Heyecanı!

7 günde yüzde 150'nin üzerinde yükselen altcoin, 15 milyon dolarlık yatırım haberi ile yeniden hareketlendi.
13:30
16 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Neblio (NEBL), piyasaların geri kalanı karşısında yeşil bölgede işlem gören sayılı kripto paralardan biri. Son 7 günde yüzde 150’nin üzerinde yükseliş yapan altcoin, son olarak 15 milyon dolarlık yatırım haberi ile yeniden hareketlendi.

Altcoin’in Büyük Çıkışı

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, son bir haftada yüzde 150’nin üzerinde yükselen dağıtık yazılım platformu Neblio’nun yerel varlığı NEBL, Perşembe gününe kadar 24 saatlik zaman biliminde kaydettiği yüzde 60’a yakın yükselişle 2,49 dolara kadar çıkmayı başardı. O zamandan beri bir miktar düşen NEBL, yazım sırasında son 24 saatteki yüzde 5,57’lik yükselişiyle 2,08 dolardan işlem görüyor. NEBL, 42.1 milyon dolar gibi görece düşük bir piyasa değerine sahip.

Şu an için altcoin’in fiyatına en yakın destek seviyesi 2,07 dolarda. Bu da fiyatın oldukça kritik bir noktada işlem gördüğü anlamına geliyor.

Son olarak 15 milyon dolarlık yatırım haberi ile yeniden hareketlenen altcoin için veriler yüksek volatiliteye işaret ediyor. InvestorsObserver, Neblio’ya 82 gibi oldukça yüksek bir volatilite derecesi verdi. InvestorsObserver’ın “Volatilite Göstergesi”nin verdiği volatilite derecesi, bir varlığın fiyatı çevreleyen volatilitenin kapsamı ölçülerek verilmektedir. Bu bakımdan NEBL, Risk/Ödül ölçüsünde düşük bir derece ile birlikte geliyor. Bu da altcoin‘in fiyatının geniş bir ölçekte voaltilite gösterdiğini ve fiyat manipülasyonundan oldukça iyi korunduğunu işaret ediyor.

Neblio Nedir?

Neblio, kendi Blockchain’i üzerinde çalışan bir kripto paradır. Neblio, kuruluşların merkeziyetsiz uygulamaları (dApp’ler) dağıtması için tamamen açık kaynaklı API’ler, araçlar ve hizmetler sağlamayı amaçlamaktadır.

Neblio ağı, kullanıcıların ağın güvenle çalışması için NEBL coin’lerini stake ettiği Proof of Stake mekanizmasını kullanmaktadır. Ağ, NEBL stake etmek ve ağın güvenli olmasını sağlamaya teşvik etmek için yatırımcıların stake etmek için harcadıkları zamana göre ödüllendirir. Ağ, herhangi bir zamanda stake edilen coin sayısına bağlı olarak değişen oranlarda yeni coin’ler üretecek şekilde çalışmaktadır.

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