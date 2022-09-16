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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa süre önce Terra Classic (LUNC) ve TerraClassicUSD (USTC) için tüm zincir üstü (on-chain) işlemlerde uygulanacak olan yüzde 1,2 oranında vergi yakımı uygulamasını destekleyeceğini açıklamıştı. Borsa tarafından yapılan yeni bir duyuruda, LUNC ve USTC için vergi yakımı uygulamasının 22 Eylül’de başlayacağı belirtildi.

LUNC ve USTC Yakımı Başlıyor

Kripto para borsası Binance, bugün yaptığı duyuruda, Terra Classic (LUNC) ve TerraClassicUSD (USTC) için 22 Eylül’de TSİ 01.00’da yüzde 1,2 oranında vergi yakımı uygulamasının başlayacağını belirtti. Yapılan açıklamada, altcoin’ler için borsa üzerinde yapılan alım satım gibi zincir dışı işlemler için yakım desteğinin sunulacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Yüzde 1,2 oranındaki vergi yakımı uygulaması, LUNC ve USTC için yalnızca para yatırma ve çekme işlemleri için geçerli olacak. Ne yazık ki vergi yakımı LUNC ve USTC için borsa üzerinde gerçekleştirilen alım satım gibi zincir dışı işlemlerde uygulanmayacak. Adreslerden Terra Classic ağı kullanılarak Binance cüzdanlarına yapılan LUNC ve USTC transferleri için de vergi yakımı uygulanacak. Benzer şekilde, LUNC ve USTC’nin Binance cüzdanından çekilmesi, para çekme ücretlerine ve yüzde 1,2 oranında vergi yakımına tabi olacak. İşlem ücretlerinin yalnızca para çekme işlemleri için geçerli olacağının altını çizelim. Binance, ayrıca LUNC ve USTC için para çekme ücretlerinin yanı sıra minimum ve maksimum para çekme tutarında yeniden ayarlama yapacak.

“Yüzde 1,2 Oranında Vergi Parametresi Değişikliği” önerisi Terra topluluğundan büyük ilgi görerek kabul edilmiş, kripto para borsalarının da uygulamayı desteklemesi için kampanya başlatılmıştı. Ardından birçok kripto para borsasının LUNC ve USTC için uygulamanın destekleneceğine dair açıklama geldi. Şu anda Binance dışında LUNC ve USTC için vergi yakımı uygulamasının destekleyen diğer borsalar arasında KuCoin, Kraken, Huobi, Gate.io, MEXC Global, CoinInn, BTCEX ve LBank yer alıyor. Topluluk şimdiye kadar yaklaşık 3.8 milyon LUNC’nin yakımını yaparken ve 565.5 milyar token’ı stake etti.

Terra Classic Fiyatındaki Düşüş Sürüyor

Güney Kore, Terra’nın kurucusu Do Kwon için tutuklama emri çıkarmasının ardından Terra Classic (LUNC) fiyatı 0,0003 doların altına düştü. Terra Classic topluluğu ve doğrulayıcılar (validators), Do Kwon’un LUNC yerine Terra 2.0‘a (LUNA) odaklandığını belirterek tutuklama emri karşısında panik yapacak bir durum olmadığını savunuyor.

Ayrıca, LUNC’nin günlük işlem hacmi de 1 milyar doların altına düştü. Fiyatın 0,0005 dolara ulaşması hedefi için yapılan ralli sırasında günlük işlem hacmi 3.5 milyar doların üzerine kadar çıkmıştı. Uzmanlar, altcoin’in fiyatının 20 Eylül’de yüzde 1,2 oranında vergi yakımı uygulamasının başlamasının ardından yeniden yükselebileceği üzerinde duruyor.