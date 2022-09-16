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SHIB Proje Liderinden Kritik Açıklamalar Geldi: Bundan Böyle..!

Ayı piyasası devam ederken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları da meme coin'in yeni sürprizler yapması için gün sayıyor.
14:50
16 Eylül 2022
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Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası devam ederken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları da meme coin’in yeni sürprizler yapması için gün sayıyor.

Efsane Devam Edecek: Hype Out, Projeler In!

Shiba Inu’nun  proje lideri Shytoshi Kusama, devam eden kripto kışına rağmen, SHIB efsanesinin devam edeceğini vurguladı. Ancak, Kusama ekibin ‘hype’ olgusuna odaklanmadığını söylüyor. Hype, ‘belirli bir amaç doğrultusunda, hedef kitle üzerinde olması gerekenden daha hızlı ve etkili bir şekilde, beklenenden daha büyük bir heyecan ve beklenti uyandırılması’ olarak tanımlanabilir. Hype ortamında rasyonel prensipler bir kenara bırakılarak, gündem etkisiyle ortaya çıkan bir sansasyonel tüketim söz konusu oluyor.

Kusama’ya göre, Shiba Inu ayakta kalmaya devam edecek ancak bu hype sayesinde değil projeler, işlevsellik ve yeni kullanım alanları ile gerçekleşecek. Yöneticiye göre ekip, Shiba Inu’nun aşamalı ve mantıksal olarak büyümesine yardımcı olacak faydalı ürünler ve platformlar oluşturmaya odaklandı. Son zamanlarda Shiba Inu, projelerini hayata geçirmek için en iyi şirketlerle işbirliği yapmak için çalışıyor. Kusama bunu Shiba Inu’nun resmi Discord kanalında duyurdu ve şunları söyledi:

Projedeki heyecenımızı asla kaybetmeeyceğiz. Hiçbir zaman hype ortamına odaklanmadık. SHIB, projelere, yeni ürünlere ve ortaklıklara odaklandı!

SHIB, Meme Coin İmajından Kurtuluyor!

 Shiba Inu, Ağustos 2020’de piyasaya girmesinden bu yana çok yol kat etti. Başlangıçta meme tabanlı bir kripto para birimi olarak piyasaya sürülmesine rağmen, Shiba Inu, meme coin imajını ortadan kaldırmaya yardımcı olan yeni ürünler ve hizmetler piyasaya sürüyor. Shiba Inu’nun popülaritesi geçen yıl büyük ölçüde arttı ve birçoğu SHIB‘i resmi Dogecoin katili olarak nitelendirdi. İlk başta, birçok kişi ekibin odak noktasının sosyal medya kampanyaları aracılığıyla ana akımın benimsenmesini sağlamak için olağandışı bir hype yaratmak olduğunu düşündü. Ancak şimdi insanlar, ekibin hayata geçirdiği projelere ve şu anda üzerinde çalışılan diğer projelere dayanarak Shiba Inu’ya yöneliyor.

Shiba Inu, başarılı bir şekilde piyasaya sürülmelerini sağlamak için tüm bu projeler için en iyi şirketlerle ortaklık kurdu. SHIB ekibinin ortak olduğu bazı şirketler arasında The Third Floor, Unification gibi devler geliyor. Şu anda Shiba Inu, Shiboshi, metaverse ve ShibaSwap adlı merkeziyetsiz borsa olarak adlandırılan kendi NFT platformunu başlattı. Ekip şu anda bir Play-to-Earn (P2E) oyunu ve bir Layer-2 blok zinciri  üzerinde çalışıyor.

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