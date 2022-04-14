Vikipedi editörleri, Ocak ayının başından bu yana kriptoların çevreye olan etkilerini tartışıyor ve bu hamlesi ile karşıt bir adımda bulunuyor.

Son zamanlarda kripto para birimlerinin bir bağış kanalı olarak kullanılması popülarite kazanıyor. Ancak buna rağmen Vikipedi editörleri, Wikimedia Vakfı’na Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto bağışlarının artık reddedilmesi için resmi bir talepte bulundu. Editörler, gerekçe olarak kriptoların çevreye olan zararlı etkilerini sunuyor. Ayrıca 13 Nisan’da yapılan oylamaya 232 editör katılıyor.

Tartışma ve Oylama

Bu yapılan oylama Ocak ayında başlamıştı ve bugüne kadar sürdü. Oylamadaki 232 editörden sadece 94’ü istenilen kripto karşıtı talebe hayır oyunu vermesiyle dikkat çekiyor. Ocak ayından beri platformda, hem kripto karşıtları hem de savunucuları web sitesi üzerinden bir tartışmada bulunuyor. Her iki tarafın da argümanlarının sunulduğu tartışmada kripto karşıtları üstün bir zafer elde ediyor.

Vikipedi editörlerinden olan Molly White, yasağı önermekle beraber sözlerine şunları ekliyor:

“Kripto para birimleri, özellikle son zamanlarda bireysel yatırımcılar arasında yalnızca popülerlik kazanan son derece riskli yatırımlardır. Bu şekilde kullanımların tarafımızca onaylanması gerektiğini düşünmüyorum. Bunları kabul ederek, doğası gereği volatiliteli olan yatırımların ve teknolojinin kullanımını yaygınlaştırdığımıza inanıyorum.”

Her ne kadar Molly White, yönlendirmeli bu konuşmasını yapsa da kripto savunucuları ise PoW iş kanıtının artık PoS algoritması ile değişmesiyle kripto sektörünün giderek daha büyük bir çekiş gücü kazandığını savunuyor. Buna karşıt düşüncelerde olan White, bu sürecin uzun zaman alabileceğini ve mevcut modellerle çevreye aşırı derecede zarar verilmeye devam edildiğini vurguluyor. Ancak bu oylama her şeye rağmen Wikimedia Vakfı için bağlayıcı bir unsur olarak da görülmüyor.

PoW ve PoS

Kriptoların önder para birimleri olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH), hali hazırda PoW algoritması üzerinde çalışıyor. PoW mekanizması daha önce Avrupa’da da gündemin konusu olmuş ve yasağının reddedilmesiyle sonuçlanmıştı.

Bu süreçte Ethereum, PoW’dan PoS algoritmasına tam geçişini hızlandırıyor. The Merge adını verdikleri güncelleme ile Ethereum, ilk testini dün tamamladı bile. Ethereum bu geçişle çevre faktörlerinin yanı sıra hem daha ucuz hem de daha iyi enerji verimini de hedefliyor. Tam geçişin, 2022’nin üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.