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Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin Ne Kadar Oldu, The Merge Sonrası Ethereum

Ethereum (ETH), merakla beklenen güncellemesi The Merge'den sonra yüzde 8'in üzerinde düşerek bin 500 doların altına gerilerken, Bitcoin (BTC) yeniden 20 bin doların altında işlem görüyor.
08:05
16 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH), merakla beklenen güncellemesi The Merge’den sonra yeni günde yüzde 8’in üzerinde düşüşle bin 500 doların altına gerilerken, Bitcoin bir kez daha 20 bin doların altında işlem görüyor. Peki diğer kripto paralarda son durum ne? Gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin Ne Kadar Oldu?

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,02 düşüşle 19 bin 807 dolardan işlem görüyor. Toplam piyasa değeri 379.3 milyar dolarda bulunan BTC, hem teknik hem de psikolojik olarak oldukça önemli bir seviye olan 20 bin doların altında işlem görüyor.

Bitcoin’in fiyatındaki düşüşe işlem hacmindeki düşüş de eşlik etmiş durumda. BTC’nin son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 8,93 düşüşle 34.5 milyar dolarda. BTC’nin kripto para piyasaları üzerinde piyasa hakimiyeti oranı ise yüzde 39,4’de.

Altcoin’lerde Son Durum

Ethereum, Bitcoin fiyatındaki olumsuz seyirle birlikte, The Merge güncellemesi sonrası gelen satış baskısıyla sert bir şekilde düştü. En büyük altcoin ETH, son 24 saatte kaydettiği yüzde 8’in üzerinde düşüşle bin 473 dolardan alınıp satılırken, toplam piyasa değeri 180.3 milyar dolarda bulunuyor. Ethereum’un kripto para piyasaları üzerindeki hakimiyeti yüzde 18,7 seviyesinde.

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in piyasa değer bakımında en büyük 25 altcoin listesinde yüzde 13,27 yükselişle Cosmos ağının yerel varlığı ATOM‘un öne çıkıyor. Öte yandan yine CoinMarketCap’in son 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar listesinde yüzde 10,48 yükselişle Chiliz (CHZ) ilk sırada yer alırken, son 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar listesinde ise yüzde 13,12 düşüşle Ravencoin (RVN) ilk sırada yer alıyor.

Tüm bunlarla birlikte kripto para piyasalarının toplam değeri 1 trilyon doların altına düşmüş durumda. Şu anda toplam piyasa değeri 963 milyar dolarda. Küresel piyasalar ve kripto para piyasalarında gözler Fed’in kritik faiz kararına çevrildi. Fed, 22 Eylül’de TSİ 21.00’da faiz kararını açıklayacak.

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