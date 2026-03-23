Trump’ın Ortadoğu İle İlgili Açıklaması Sonrası Bitcoin ve Kripto Piyasasında Hızlı Yükseliş

Kripto paralarda yeni haftaya güçlü bir yükselişle başlandı. Bu hareketin arkasında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yürütülen gerilimle ilgili yaptığı yeni açıklamalar bulunuyor. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, ABD ile İran arasında Orta Doğu’da süregelen düşmanlıkların tamamen ve kesin şekilde çözüme ulaşması konusunda olumlu ve verimli görüşmeler yapıldığını ifade etti. Ayrıca, İran’ın altyapısına karşı planlanan saldırıların beş gün ertelendiğini duyurdu.

Piyasalarda Fiyat Hareketleri

Trump’ın söz konusu açıklamalarının ardından kripto para piyasalarında hızlı bir toparlanma gerçekleşti. Bitcoin sabah saatlerinde yüzde 5’e yakın bir sıçramayla 71.000 doların üzerine çıktı. Kısa süre önce 68.000 dolar seviyesinin altına gerileyen Bitcoin, haberlerin etkisiyle kayıplarını telafi ederek tekrar yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum, Solana ve Chainlink gibi önde gelen altcoin’lerde de son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 oranında artış görüldü.

Geleneksel varlık piyasalarında da hareketlilik dikkat çekti. Altının gün içinde yaşadığı kayıpların neredeyse tamamını telafi ederek, ons fiyatı 4.440 dolara kadar toparlandı. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki performansını gösteren DXY endeksi ise 99,3 seviyesine indi. Küresel tahvil piyasalarında da ABD’nin 10 yıllık devlet tahvili getirisi yüzde 4,3’e düşerek 100 baz puanlık bir azalma yaşadı.

Petrolün ve Kripto Türevlere Etkisi

Enerji piyasalarında ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Batı Teksas tipi ham petrol bugün yüzde 11 düşüşle varil başına 88 doların altına gerilerken, Brent petrol ise yüzde 8 oranında azalarak 100 dolar civarından alıcı buldu. Özellikle tokenlaştırılmış petrol kontratlarında önemli likidasyonlar yaşandı. Hyperliquid platformunda işlem gören Brent petrol vadeli kontratlarında bir günde 62,4 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı. CoinGlass verilerine göre, XYZ:BRENTOIL sözleşmesinde 24 saat içinde toplam 62,41 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. Bunun 61,69 milyon doları uzun (long) pozisyonlara, sadece 717 bin doları ise kısa (short) pozisyonlara ait oldu.

Kripto paralara bağlı şirket hisselerinde de pozitif bir hava hâkim oldu. Galaxy Digital hisseleri gün içinde yüzde 2 değer kazanırken, Coinbase ve IREN şirketlerinin hisselerinde de benzer şekilde yüzde 2’ye yakın artış kaydedildi. Öte yandan, Kurumsal alanda en büyük Bitcoin rezervine sahip olan Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketinin hisselerinde de piyasa açılış öncesi yüzde 3’ün üzerinde yükseliş göze çarptı.

Öte yandan, Trump’ın açıkladığı beş günlük ertelemenin savaşın tamamen sona erdiği anlamına gelmediği ifade ediliyor. İran’ın, Körfez bölgesinde çeşitli hedeflere yönelik saldırılarına devam ettiği belirtiliyor.

“ABD ve İran arasında tamamen ve kesin bir çözüm için çok verimli görüşmeler gerçekleştirildi.”

Piyasalarda yaşanan bu hızlı değişimlerde, jeopolitik gelişmelere verilen ani tepkilerin altı çiziliyor. Kripto paralardan geleneksel varlıklara kadar birçok yatırım aracında fiyatlamaların kısa süreli dalgalanmalara açık olduğunu gösteriyor.