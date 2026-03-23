İsviçreli Syz Ailesinde 5.000 Bitcoin Nedeniyle Ciddi Bölünme: Bankanın Kaderi Bitcoin Hazine Planıyla Tartışılıyor

İsviçre’nin önemli bankacılık ailelerinden Syz ailesi, kripto para stratejileri konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ikiye ayrıldı. Banque Syz’ın yöneticilerinden Marc Syz, ailesinin geleneksel bankacılık anlayışından farklı olarak Bitcoin odaklı kurumsal bir hazine yönetimi planını savundu ve bu planı hayata geçirmek için kendi yolunu seçti.

Bitcoin Hazine Planı Tartışmasının Arka Planı

Banque Syz, 1995’te kurulan ve İsviçre’nin en köklü özel bankalarından biri olarak biliniyor. Bankanın ortağı Marc Syz, 1,2 milyar İsviçre frangı büyüklüğündeki alternatif yatırım birimini yönetiyordu ve ailenin kontrolündeki Future Holdings AG adlı kurumsal hazine şirketinin sahip olduğu 5.000 Bitcoin’i doğrudan banka portföyüne eklemeyi önerdi.

Future Holdings’in kasasında 5.000 Bitcoin’in bulunduğu biliniyor. Bu varlıkların toplam değeri Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 450 milyon dolara karşılık geliyor. Şirketin bu büyüklükte bir Bitcoin portföyüne sahip olması, onu hem bankacılık hem de kripto piyasasında öne çıkarıyor.

Marc Syz, ABD’li MicroStrategy’de olduğu gibi, Future Holdings’i doğrudan banka bünyesine entegre ederek Bitcoin’i alternatif yatırımcılar için ana varlık olarak konumlamayı amaçladı. Bu süreçte Richard Byworth de ortak olarak sürece dahil oldu; kendisi daha önce HSBC ve Ripple şirketlerinde yöneticilik yapmış bir isim olarak dikkat çekiyor.

Bankanın yönetim kurulu, özellikle dalgalanma riskinden dolayı bu öneriye karşı çıktı. Syz ailesinin diğer lideri Eric Syz, müşterilerinin varlıklarını koruma odaklı hareket edilmesi gerektiğini belirterek, bu tür bir riskin banka için uygun olmadığını savundu.

Halka Arz ve İsviçre’de Kriptoya Bakış

Yaşanan ayrışma sonrasında Marc Syz ve Richard Byworth, Future Holdings’i bağımsız olarak halka açma kararı aldı. Şirket, İsviçre otoritesi FINMA’ya başvurarak hem Nasdaq’ta hem de SIX Swiss Exchange’de çift listelemeye hazırlanıyor. Halka arzdan 500 milyon İsviçre frangı gibi ciddi bir fon toplanması hedefleniyor.

Bu gelişme sadece bir aile içi anlaşmazlık değil; İsviçre’nin köklü özel bankaları ve varlıklı ailelerinin dijital varlıklar konusundaki tutumlarını da ortaya koyuyor. PwC’nin son verileri, İsviçre’deki özel bankaların yüzde 28’inin 2027’ye kadar portföylerinin yüzde 5-10’unu kripto paralara ayıracağını öngörüyor. Ancak bu dönüşüm, tıpkı Syz ailesinin yaşadığı gibi, kurum içinde önemli görüş ayrılıkları nedeniyle yavaş ilerliyor.

Eric Syz ve Banque Syz yönetimi, klasik bankacılık anlayışıyla ilerlemeye devam ederek, dijitalleşmeye ağırlık verse de Bitcoin gibi kripto varlıkları bilançolarına taşımak istemiyor.

Marc Syz, Future Holdings’in halka arzıyla piyasaya kendisini ve vizyonunu doğrudan sunarak bu dönüşümün önünü açmak istiyor. Plan resmiyet kazandı ve süreç FINMA’da ilerliyor. Böylece, Syz ailesinin finans dünyasındaki yol ayrımı kesinleşmiş oldu.