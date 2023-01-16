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Bitcoin’de 381 Gün Sonra Gelen Kritik Kırılım! BTC İçin Sırada Ne Var?

Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC) geçtiğimiz hafta çok güçlü bir çıkış yaparak 200 günlük hareketli ortalaması olan 19 bin 500 doları geçti. Peki BTC için sırada ne var, detaylar haberimizde.
09:09
16 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC) geçtiğimiz hafta çok güçlü bir çıkış yaparak 200 günlük hareketli ortalaması olan 19 bin 500 doları geçti ve üstünde haftalık mum kapanışı yapmayı başardı. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada 407 milyar dolar piyasa değeriyle 21 bin 167 dolardan işlem görüyor.

200 Günlük Hareketli Ortalama Geçildi

On-chain (zincir üstü) veriler Bitcoin’in önceki döngüleriyle çok güçlü bir tutarlılık seviyesi gösterdiğini ortaya koyuyor. 2018-2019 ayı piyasası sırasında BTC fiyatı 386 gün boyunca 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem gördü. Nitekim 381 gün boyunca altında işlem görmesinin ardından Bitcoin fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanının üzerinde bir kırılım yapmış durumda.

BTC, yılın başından bu yana 12 gün üst üste güçlü bir fiyat artışı gördü. Bununla birlikte, bunun oluşumu son 8 hafta boyunca küçük balina adreslerinin birikim yaptıkları görüldü. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede “2023’teki bu kırılımın habercisi olan birçok ölçüt arasında, 100 ila bin BTC tutan adreslerin hızla artması yer alıyor. Piyasa genelindeki fiyat rallileri genellikle balinaların Bitcoin biriktirdiğinde yaşanır. Kripto para piyasasının 1 numaralı varlığı iki haftada yüzde 26 değer kazandı.” ifadelerine yer verdi.

Kısa Vadeli Bitcoin Yatırımcılarının Kârları Artıyor

Bir diğer zincir üstü veri sağlayıcısı Glassnode ise kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının (STH) 2022’nin Nisan ayından sonra 14 Ocak’ta en kârlı harcama günlerine tanık olduklarını bildirdi. Kârlı bir STH-SOPR, elde edilen kârları absorbe etmek için yeterli talep olduğuna işaret ediyor. SOPR’nin yaklaşık 1,0’ı yeniden test etmesi bu ralliyi 2022’deki önceki kırılım girişimlerinden ayıracak.

Glassnode, kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarına ilişkin ayrıca şunları ekledi:

Önceki üç kırılımın hepsinde, kârdaki STH arzı varlıklarının yüzde 50’sinin üzerine ulaştı. Mevcut fiyat rallisine yanıt olarak, yakın zaman önce satın alınan tüm BTC’lerin yüzde 70,5’inden fazlası yeşile döndü. Bu son aylarda büyük hacimli coin’lerin el değiştirdiğini gösteriyor

Bu durum, makro görünümün desteklenmesi halinde BTC‘nin yükselişini sürdürerek devam ettirebileceğini gösteriyor. Bu bakımdan Wall Street endekslerinin bu hafta nasıl bir performans göstereceğini görmek ilginç olacak ve bu Bitcoin’in bir sonraki fiyat hareketine dair ipuçları verecek.

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