Bitcoin Yükselirken Altın Dokuz Gün Boyunca Geriledi, Asya Borsaları Baskı Altında

  • Altın dokuz gün kesintisiz düşerken Bitcoin güçlü kalmayı başardı.
  • Küresel hisse senedi piyasalarında sert kayıplar yaşanıyor ve risk algısı yükseldi.
  • Kurumsal yatırımcılar, mevcut gerilime rağmen Bitcoin ve Ether’de alım tarafında yer alıyor.
Son günlerde küresel finans piyasalarında sert satışlar dikkat çekti. Altın dokuz gün üst üste değer kaybederken, Asya borsaları da üst üste üçüncü seansta kayıplarını derinleştirdi. Ancak Bitcoin fiyatı, bu gerilime rağmen gücünü koruyarak pozitif ayrışmayı başardı.

Bitcoin Düşüşe Direniyor

Bitcoin, 24 saat içinde yüzde 1,5’lik artışla 68.500 dolar seviyesinde işlem gördü. Özellikle 66.000 dolar civarındaki destek hattı, son dönemde gerçekleşen jeopolitik gerginlikler sırasında dahi aşılamadı. Fiyat bu aralıkta kalmaya devam etti ve piyasadaki olumsuz havaya karşın yükselişini sürdürdü.

Sürecin önemli aktörlerinden biri olan Alexander Blume, Two Prime şirketinin CEO’su olarak, Bitcoin türev piyasalarında şu an için güçlü bir tutunuşun sürdüğünü ifade etti. Blume’a göre, fonlama oranlarındaki artış beklentisiyle kurumsal yatırımcılar yukarı yönlü bir hareket olasılığına odaklanıyor. Kısa vadeli yatırımcıların yarattığı baskıya rağmen, büyük yatırımcıların satışları absorbe ettiği gözleniyor.

Alexander Blume, “Kurumsal hareket halen yukarıya işaret ediyor. Bitcoin’de 66.000 dolar seviyesi korunursa, fiyatın yönü yeniden yukarı çevrilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat 70.000 dolar eşiğini aşar ve bu seviyenin üzerinde kalırsa, yükseliş eğiliminin güçlenebileceği belirtiliyor. Öte yandan, kritik destek noktası olan 66.000 doların kaybedilmesi durumunda ise satış baskısının hızlanabileceği aktarılıyor.

Altın ve Hisse Senetlerinde Sert Kayıplar

Altın fiyatı son dokuz işlem gününde yaklaşık yüzde 18 değer kaybederek 4.360 dolar seviyesine kadar geriledi. Uzun süredir görülmeyen bu kayıpta, artan tahvil faizleri ve Amerikan dolarının güçlenmesi etkili oldu. Jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde güvenli liman olarak öne çıkan altında bu kez beklenen hareket gerçekleşmedi.

Blume, “Altındaki ilk yükselişi Çin’in dolardan kopuş hamlesi tetiklemişti. Likidite ihtiyacının öne çıkmasıyla bu talep ortadan kalktı ve satışlar hızlandı” şeklinde görüş bildirdi. ABD Merkez Bankası’nın, savaşın körüklediği enflasyon karşısında faiz artışını gündemde tutmasının da satışları destekleyen bir diğer etken olduğu ifade edildi.

Blume, “Güvenli limanlar anlamını yitirirken altında sonraki destek seviyesi olarak 4.300 dolar öne çıkıyor” yorumunda bulundu.

Küresel pay piyasalarında ise Asya’da yaşanan kayıpların S&P ve Avrupa vadelilerine de yansıdığı gözlendi. Özellikle yükselen tahvil getirilerinin, gelişen piyasa hisseleri üzerinde baskı yarattığı aktarıldı.

Kripto varlıklar arasında ise Bitcoin ve Ether’in güçlü kaldığı, Solana ve Dogecoin gibi yüksek riskli coin’lerde ise düşüş kaydedildi. Sermayenin daha büyük kripto paralara yöneldiği, böylece kripto piyasasının da kendi içinde bir “kaliteye kaçış” yaşadığı gözlemlendi.

