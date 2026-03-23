Bitcoin, Mart Ayında Kırılma Eşiğinde: Altın Karşısında Güçlenirken Kritik Destek Sınırında

Mart ayının bitmesine bir haftadan az süre kala, lider kripto para birimi bitcoin önemli bir dönemece geldi. Fiyat, ay başından bu yana yaklaşık yüzde 2 artı durumda ve 68.000 doların üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Ancak son günlerde yaşanacak bir geri çekilme, bitcoin’in altı ay üst üste aylık bazda negatif kapanış yaşamasına neden olabilecek; bu da Ağustos 2018 ile Ocak 2019 döneminde görülen en uzun negatif seriye eşitlenmesi anlamına geliyor.

Teknik Analizde 200 Haftalık Ortalama Kritik Seviyede

Teknik göstergeler açısından, son dönemde 200 haftalık hareketli ortalama sıkça takip edilen bir referans konumunda. Bu ortalama, bitcoin’in son dört yıl boyunca kapanış fiyatlarını baz alıyor ve piyasadaki kalıcı trendleri belirlemede esas alınıyor. Geçmişte ayı piyasalarında önemli bir destek işlevi üstlendiği biliniyor.

Bu döngüde, 200 haftalık ortalama yaklaşık 59.000 dolara denk geliyor. Bitcoin fiyatı Şubat ayı başında 60.000 dolara kadar geriledikten sonra, iki aya yakın bir süredir bu seviyenin üzerinde seyrediyor. Bu durum, güçlü bir taban oluştuğu şeklinde değerlendiriliyor. 2022 ayı piyasası ise bitcoin’in uzun süre bu ortalamanın altında hareket ettiği tek dönem olarak kaydedilmişti.

Bitcoin-Altın Oranında Sekiz Ay Sonra İlk Olumlu Sinyal

Bitcoin’in ABD doları karşısındaki seyri kadar, altınla arasındaki performans farkı da dikkat çekiyor. Kripto para, sekiz ay aradan sonra altına karşı ilk kez ayı pozitif bölgede kapatmaya hazırlanıyor. Bitcoin/altın oranı şu an yaklaşık 16 ons seviyesinde bulunuyor.

Altına bakıldığında ise ons fiyatı 4.200 dolar civarında işlem görüyor. Kısa süre önce 4.000 doların altına çekilen altının günlük değer kaybı yüzde 5 olarak kaydedildi. Bununla birlikte, altının piyasa değeri yıl başındaki zirveye kıyasla yüzde 25’in üzerinde bir düşüş yaşadı ve toplamda yaklaşık 7,5 trilyon dolarlık bir değer kaybı gerçekleşti.

Tarihi verilere göre, bitcoin’in altına karşı ulaştığı zirveden yaşadığı geri çekilmeler her döngüde daha sınırlı kalıyor. Bu dönemde, Aralık 2024’te görülen tepe seviyeden baktığında, bitcoin yaklaşık yüzde 71 oranında gerilemiş durumda. Genellikle bu tür döngüler yaklaşık 400 gün sürüyor.

Uzmanlar, bitcoin’in 200 haftalık ortalamanın üzerinde kalarak altına karşı ivme kazanmayı sürdürmesi halinde, genel yükseliş eğiliminin devamlılığı konusunda sinyallerin güçlenebileceğini aktarıyor.