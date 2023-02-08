Tüm kripto ekosistemi tek yürek olmuş durumda. Elde edilen bilgilere göre Kızılay da kripto para birimleri ile bağışları kabul etmeye başladı.

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Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında kripto para birimleri ile yapılan bağışların çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. Tüm kripto para ekosistemi yardım noktasında deyim yerindeyse tek yürek olmuş durumda. Elde edilen son bilgilere göre Kızılay da kripto para birimleri ile bağışları kabul etmeye başladı.

Kızılay Kripto Bağışlarını Başlattı

Yapılan açıklamalara göre kripto para birimleri ile bağış yapmak isteyenler Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT, USDC ve Polkadot (DOT) ile ödeme yapabiliyor.

Öte yandan yapılan açıklamalara göre Türk kripto para borsası BTCTurk de depremzedelere kripto para ile bağış yapılması adına aralarında AFAD ve Kızılay’ın da bulunduğu kurumlar ve dernekler için yardım cüzdanları oluşturdu. Borsanın oluşturduğu cüzdanlara, borsa kullanıcı olmanız şartı olmadan anında yardımlarınızı iletebilirsiniz.

Neden Kripto İle Bağış?

Öncelikle kripto para ağları hızlı ve düşük ücretli olduğu için bağışlarda sıklıkla tercih ediliyor. Kripto paralar ile yapacağınız ödemeler ağa bağlı olarak 3 dakika ile 10 dakika arasında karşı tarafa iletilme potansiyeline sahip. Ayrıca işlem ücretleri çok düşük olduğu için bağış miktarınızdan kesinti yapmadan destek sunabilmenizi sağlıyor.

Buna ek olarak ne yazık ki kötü niyetli kişilerin bu alanda da türediğini ve bağışlara dahi göz diktiğini hatırlatmakta fayda var. Kripto para ile bağış yapmak istiyorsanız mutlaka resmi açıklamalardaki adreslere gönderim yapmanız büyük önem taşıyor. Eğer resmi bir açıklama yoksa, bire bir bilgiye ulaşamıyorsanız gönderim yapmamanızı öneriyoruz.

Ayrıca gönderim yaparken mutlaka adres bilgisini ve doğru ağa gönderim yapıp yapmadığınızı da mutlaka kontrol etmeniz çok önemli. Aksi takdirde bağışlarınız gereken yerlere ulaşmayabilir.