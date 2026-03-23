Bitcoin 68.000 Doların Üzerine Döndü, Altcoinler Geride Kaldı

Bitcoin, hafta sonu yaşanan oynaklığın ardından 68.250 dolar civarında işlem görmeye başladı. Son aylarda fiyatta sık sık görülen dar bandın içine yeniden dönen lider kripto para, yılın başından bu yana 75.000 dolar seviyesinin üzerine kalıcı şekilde çıkmayı bir türlü başaramadı. Haftasonu hızlı satışların ardından özellikle küresel gelişmelerin fiyata etkisi öne çıktı.

Jeopolitik Gerginlik ve Hafta Sonu Satışları

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik yaptığı açıklamalar hafta sonu satış baskısında etkili oldu. Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması halinde ülkenin güç altyapısına saldırı düzenleyebileceklerini belirtti. Bu açıklama, piyasada gerilimin tırmanabileceği yönündeki beklentileri artırarak yatırımcıları temkinli davranmaya itti.

Kripto para piyasasında fiyat oynaklığı hafta sonlarına sıkça taşarken, bu dönemde Bitcoin fiyatı gerileyerek bazı yatırımcılarda panik yarattı. Ancak yeni haftaya girişte bir miktar toparlanma görülüyor.

CME Gap ve Altın-Gümüşte Düşüş

Hafta sonu yaşanan hareketlilik, Chicago Mercantile Exchange (CME) vadeli işlemlerinde de önemli bir boşluk oluşmasına yol açtı. Cuma kapanışıyla pazar gecesi açılışı arasındaki fiyat farkı, 70.000 dolara yükselişle kapanabilir. Kripto piyasasında bu tür CME gap’lerinin kapatılması, yatırımcılarca yakından izlenen bir göstergelerden biri olarak görülüyor.

Bu süreçte, geleneksel piyasalarda ise güvenli liman algısı zedelenmiş görünüyor. Özellikle ocak ayında rekor seviyelere çıkan altın ve gümüşte hızlı bir gerileme yaşandı. Analistlere göre bu düşüş, fiyatlardaki önceki yükselişin uzun vadeye yayılan bir güvenli liman tercihi olmaktan çok spekülatif hareketlerden kaynaklandığını ortaya koydu.

Dolar endeksi ise yeniden 100 seviyesinin üzerine çıktı. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini beklemeye alması ve enflasyon endişeleri, doların değer kazanmasında etkili oldu. Doların güçlenmesi, kripto piyasasında ve diğer varlıklarda risk iştahını sınırlayan bir gelişme olarak görülüyor.

Altcoin piyasasında ise Bitcoin’e kıyasla daha zayıf bir seyir öne çıkıyor. Merkeziyetsiz finans projeleri arasında yer alan ETHFI, HYPE ve SKY gibi token’larda yaklaşık yüzde 3’lük değer kaybı gerçekleşti. Buna karşın Bitcoin, haftasonu düşüşünden sonra yeniden pozitif bölgeye geçti.