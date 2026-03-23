Bitcoin’de MACD Alarmı: Düşüş Sinyali Yeniden Etkili Olabilir

Bitcoin piyasasında son dönemde öne çıkan teknik göstergeler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle hareketli ortalama yakınsama ıraksama göstergesi (MACD), yeniden düşüş eğilimine işaret eden bir sinyal verdi. Bu gösterge, kripto para piyasasında mevcut eğilimi belirlemede sıkça kullanılıyor ve daha önce de satış dalgalarının habercisi olarak görülmüştü.

MACD Göstergesi ve Yöntemi

MACD göstergesi, iki farklı üssel hareketli ortalamanın farkına dayanıyor. On iki günlük ve yirmi altı günlük üssel hareketli ortalamalar arasındaki farklılık, piyasanın ivmesini analiz etmeye imkan tanıyor. Buna ek olarak, dokuz günlük üssel hareketli ortalama ise sinyal çizgisini oluşturuyor. Bu iki çizgi arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde histogram ile izlemek mümkün.

Histogramın sıfırın üstüne çıkması piyasada pozitif bir momentuma işaret ederken, sıfırın altına düşmesi satış baskısının öne çıktığı anlamına geliyor. Günümüzde birçok yatırımcı ve analist, MACD’nin sağladığı verilerin piyasa gürültüsünü azalttığı ve eğilim değişimlerini net biçimde ortaya koyduğu görüşünde.

Son olarak MACD’nin histogramı üçüncü kez sıfırın altına indi. Bu gelişme, göstergenin yeniden negatif eğilime döndüğünü ortaya koydu.

Bitcoin Fiyatları ve MACD Sinyallerinin Tarihsel Performansı

Son aylarda Bitcoin’in fiyat hareketleri ile MACD göstergesinin işaretleri arasında yüksek bir korelasyon gözlemlendi. Ekim ayında Bitcoin’in 126.000 dolar seviyesini aşmasının ardından, MACD ilk kez düşüş sinyali verdi ve fiyatlar değer kaybetmeye başladı.

3 Kasım’da histogramın sıfırın altına inmesiyle birlikte, Bitcoin yaklaşık 106.000 dolardan 80.000 dolar seviyesine kadar bir gerileme yaşadı. Ardından kısa süreli bir toparlanma görülse de 20 Ocak’ta MACD’nin yeniden negatife dönmesiyle fiyatlar bu defa 90.000 dolardan 60.000 dolara indi. Her yükseliş girişimi ise kısa sürede sınırlı kaldı ve hızlı bir şekilde geri çekildi.

Şubat başından itibaren ise küçük eğilim değişiklikleri gözlemlense de, MACD’nin pozitif sinyalleri borsada anlamlı yükselişle sonuçlanmadı. Gösterge bir kez daha negatif bölgeye geçerek satış baskısının güçlü olduğunu ortaya koydu.

Bitcoin’de boğaların fiyat yükselişi sağlama çabalarının, satış baskısı karşısında etkisiz kaldığı aktarılıyor.

Son MACD düşüş sinyaliyle birlikte, kripto para piyasasında işlem yapan pek çok yatırımcı temkinli hareket etmeye yöneliyor. Daha önceki benzer sinyallerin kısa vadede sert fiyat hareketlerine kapı araladığı hatırlatılıyor.