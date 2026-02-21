Trump’ın Küresel Yüzde 10 Gümrük Vergisi Kararı Sonrası Kripto Piyasaları Sakinliğini Korudu

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir yüzde 10’luk genel gümrük vergisi açıklamasının ardından kripto para piyasaları, geçmişteki benzer gelişmelerde olduğu gibi sert dalgalanmalar göstermedi. Yüksek Mahkeme’nin Trump yönetiminin acil ekonomik yetkilerini sınırlayan kararı sonrasında devreye alınan bu politikaya rağmen, dijital varlık piyasasında dikkatli bir bekleyiş hâkim oldu.

ABD Başkanı Trump’ın Gümrük Vergisi Kararı

Donald Trump, ABD’nin yürütme organlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiş bir siyasi figür olarak biliniyor. Başkanlığı döneminde özellikle ticaret politikaları ve ekonomik kararlarla gündeme gelmişti. Son açıklamada, Amerikan ekonomisinin korunması amacıyla ithalata yüzde 10 oranında yeni ve kapsamlı bir gümrük vergisi getirileceği bildirildi. Bu adım, daha önce uygulamaya koyulan ve yasal dayanağı tartışmalı olan acil durum yetkilerinin Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesinin hemen ardından geldi.

Kripto Fiyatlarında Beklenenden Sakin Seyir

Bitcoin, karar açıklandıktan sonra işlem gününde 67.800 dolar civarında tutunurken, Ether ise 1.960 dolar seviyelerinde işlem gördü. Piyasa değeri bazında en büyük iki kripto varlığın yanı sıra, toplam dijital varlık pazarı yaklaşık 2,33 trilyon dolarda sabit kaldı. Piyasa göstergeleri, kripto tarafında satış baskısından ziyade ihtiyatlı bir yaklaşımın sürdüğüne işaret etti.

Genellikle küresel ticaret anlaşmazlıklarında riskli varlıklarda hızlı fiyat hareketleri görülse de, bu kez Bitcoin ve Ether düşük volatilitenin etkisiyle belirgin bir düşüş yaşamadı. XRP ve BNB gibi büyük token’larda da sınırlı fiyat değişimleri kaydedildi.

Trump geçmişte de Kanada ve Meksika’dan ithalata yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise yüzde 10 oranında gümrük vergileri uygulamıştı. Son alınan karar ise Ticaret Genişleme Yasası ve 1974 tarihli Ticaret Yasası uyarınca alındı. Yüksek Mahkeme, acil ekonomik yetkilerle tarife uygulanmasının yetki aşımı olduğuna hükmetmiş ve bu tür vergilerde yürütmenin ancak Kongre yetkisiyle adım atabileceğini anımsatmıştı.

Bitcoin Milyonerleri Azaldı

Blockchain analizlerine göre, Trump’ın bir yıllık yeni döneminin ardından en az 1 milyon dolarlık Bitcoin’e sahip adres sayısında yaklaşık yüzde 16 oranında azalma yaşandı. Yani, yaklaşık 25 bin cüzdan sahibi bu eşiğin altına geriledi. En büyük Bitcoin sahiplerinde ise kayıplar yüzde 12,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, büyük yatırımcıların fiyat oynaklığına karşı daha dirençli kalabildiğine işaret ediyor.

Analizler, adreslerdeki hızlı artışın asıl olarak Trump göreve gelmeden önce yaşanan ve düzenleme beklentilerini öne çıkaran 2024 sonu rallisinden kaynaklandığını gösteriyor. Trump’ın kripto dostu olarak anılan politikalarının zincir üstü varlık dağılımında sürdürülebilir bir büyüme getirmediği yorumları paylaşıldı.

Trump’ın kararı, ülkede bazı siyasi isimlerin eleştirilerine de neden oldu. California Valisi Gavin Newsom, açıklamalarında Trump’ın tarifeler yoluyla çalışana fazladan vergi yüklediğini, bu gelirlerin iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Gavin Newsom, tarifelerin Amerikalı çalışanlar üzerinde haksız yük oluşturduğunu savunarak, tahsil edilen miktarın geri ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Kripto piyasaları açısından ise geniş ölçekli yeni bir gümrük vergisi kararının, önceki dönemlerde olduğu gibi sert oynaklık getirmemesi, yatırımcıların tarafsız ve temkinli bakışını yansıtıyor.