Bitcoin Türev Piyasasında Açık Pozisyonlar Yüzde 54 Azaldı

Kripto analiz şirketi CryptoQuant tarafından yayımlanan bir rapora göre, Bitcoin türev piyasalarında yapısal bir yeniden dengeleme yaşandı. Söz konusu gelişme, kripto paranın geçen yıl ekim ayında rekor seviyeye ulaşmasından sonra gerçekleşti. Analizler, türev piyasasında toplam açık pozisyon dolar değerinin, rekor seviyesinden bu yana önemli oranda düştüğünü gösteriyor.

Bitcoin Açık Pozisyonlarında Dramatik Gerileme

Bitcoin vadeli işlemler piyasasında toplam açık pozisyon (Open Interest), 7 Ekim 2025 tarihinde yaklaşık 47,5 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördü. Aynı gün Bitcoin yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak bu tarihten itibaren geçen dört buçuk ayda açık pozisyonlar 21,6 milyar dolar düzeyine geriledi. Bu, yaklaşık yüzde 54 oranında bir azalmaya işaret ediyor.

Yapısal Kaldıraç Azalması ve Nedenleri

CryptoQuant’ın bulgularına göre, açık pozisyondaki bu sert düşüşün üç temel nedeni bulunuyor. İlk olarak, rekor seviyenin ardından fiyatlarda görülen düzeltme ile birlikte kaldıraçla açılmış riskli pozisyonların birçoğu kapandı ya da tasfiye oldu. Böylece spekülatif pozisyonların piyasadaki payı doğrudan azaltıldı.

İkinci etken olarak, vadeli işlem kontratlarının fiyatı Bitcoin değerine bağlı olduğu için, fiyattaki düşüş kontrat başına toplamdaki dolar değerini de aşağı çekti. Yani, kontratların sayısında büyük bir değişiklik olmasa bile, toplam açık pozisyon dolar bazında küçüldü.

Üçüncü faktör ise CryptoQuant’ın “yapısal deleveraj dönemi” olarak tanımladığı süreç. Rekor seviyelerin ardından piyasada gözlenen coşkudan sonra, yüksek riskli ve yoğun kaldıraçlı işlemlerin kademeli bir şekilde sistemden çıkması işletildi.

CryptoQuant, “Açık pozisyonda tamamlayıcı ve kalıcı bir daralma yaşanıyor, bu durum geçici dalgalanmanın ötesinde, türev piyasasında daha geniş bir pozisyon sıfırlamasına işaret ediyor” değerlendirmesini paylaştı.

Yayımlanan grafiklerde de, rekorun hemen ardından başlayan ve sürekli devam eden açık pozisyonlardaki düşüş dikkat çekiyor.

Piyasa Kırılganlığında Azalma

Geçmişte benzer sıkışma dönemlerinin piyasa kırılganlığını azalttığı görülmüştü. Açık pozisyonun düşük seviyelere çekildiği ortamda, büyük çaplı tasfiyelerin tetiklenme olasılığı da azalmış oluyor. Özellikle açık pozisyon toplamının çok yüksek ve tek yönlü olduğu zamanlarda sistemik riskler artabiliyor. Ancak mevcut düşük seviyelerle birlikte bu risklerin daha kontrollü hale geldiği aktarılıyor.

Türev piyasası açısından bakıldığında, mevcut durumda kaldıraç oranlarının önemli ölçüde düştüğü, bu nedenle piyasanın rekor seviyelere göre daha istikrarlı bir görünüme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Gelecekte Bitcoin Türevlerinde Beklentiler

CryptoQuant’ın analizine göre, önümüzdeki dönemde türev piyasasında açık pozisyonun nasıl yükseleceği belirleyici olacak. Açık pozisyonlardaki artışın, güçlü fiyat hareketleri ve spot piyasada sağlam bir talep ile birlikte yaşanmasının, sağlıklı bir trend ve birikim dönemine işaret edebileceği öngörülüyor.

Diğer yandan, kaldıraçlı işlemlerin tekrar hızlı biçimde yükselmesi durumunda, piyasa kırılganlığının yeniden gündeme gelebileceği uyarısı paylaşılıyor. Analizin devamında, yalnızca açık pozisyon miktarının değil, bu büyümenin kalitesinin de piyasanın hangi evreye geçeceği konusunda belirleyici rol oynayacağı ifade edildi.